Депутаты Заксобрания Новосибирской области рассмотрели повышение тарифов в 2021 году

На заседании комитета Заксобрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам депутаты рассмотрели вопросы, связанные с ростом тарифов. Коммунальные услуги подорожают с 1 июля 2021 года. При этом повышение большинства действующих тарифов не превысит 4,6%, а тарифы на услуги «Сибэко» вырастут только 2,6%.

Изменения тарифов на коммунальные услуги в Новосибирской области с июля 2021 года на комитете по строительству ЖКК и тарифам Заксобрания огласил руководитель департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров. По его словам, повышение тарифов обусловлено распоряжением правительства РФ, в котором утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2021 год, в том числе для Новосибирской области 0% на первое полугодие и на второе полугодие – 4,6%. Для ООО «Сибэко» (входит в СГК) один тариф оставлен без увеличения и три тарифа установлены со снижением.

«Основные причины роста – это индексация операционных расходов ресурсоснабжающих организаций, тарифы для которых установлены на долгосрочный период, а также увеличение цен на топливо: газ, уголь, дизтопливо, мазут, нефть и их транспортировку», – пояснил Гарей Асмодьяров.

Увеличение коснется горячего водоснабжения (с 114,54 руб. за куб. м до 117,90 руб. за куб. м) и отопления (с 1467,82 руб. за Гкал до 1505,98 руб. за Гкал), холодной воды (с 19,46 руб. за куб. м до 20,35 руб. за куб. м) и водоотведения (с 15,08 руб. за куб. м до 15,77 руб. за куб. м), электроснабжения (с 2,80 руб. за кВт/ч до 2,93 руб. за кВт/ч), а также платы за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (с 83,35 руб. за человека или 420,29 руб. за куб. м до 87,19 руб. за человека или 439,62 руб. за куб. м).

Заслушав руководителя регионального департамента по тарифам, депутаты отметили принципиальную позицию профильного ведомства по защите интересов жителей города. Так, председатель комитета по строительству, ЖКК и тарифам Заксобрания Новосибирской области Александр Морозов подчеркнул, что тарифы для ООО «Сибэко» (входит в СГК) на отопление вырастут только на 2,6%, а могли бы на 4,6%. «Это стало возможным благодаря тому, что в июле 2020 года департамент опротестовал в Арбитражном суде решение ФАС о размере тарифа на тепло за 2019-2020 годы», – рассказал Морозов.

Депутаты Заксобрания сочли рост коммунальных тарифов в регионе обоснованным. Подводя итоги рабочей встречи, заместитель председателя профильного комитета ЗС Новосибирской области Вадим Агеенко отметил, что новосибирцы в среднем тратят на «коммуналку» меньше, чем жители соседних регионов.