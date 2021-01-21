Подрядчик на продолжение строительства станции метро «Спортивная» в Новосибирске найден без торгов

В Новосибирске определили подрядчика на продолжение строительства станции метро «Спортивная» к молодёжному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Им стал единственный участник конкурса — ООО «СК «Градопроект».

Как следует из информации на сайте госзакупок, торги признаны несостоявшимися, а контракт на 723,4 млн руб. получил единственный участник конкурса – ООО «СК «Градпроект». Заказчиком выступает муниципальное предприятие «Управление заказчика строительства подземных транспортных сооружений».

Подрядчику предстоит выполнить третий этап строительства новой станции. Смонтировать оборудование и закончить установку инженерных систем организация должна к маю 2022 года.

По данным Rusprofile, ООО «СК «Градпроект» зарегистрировано в Москве, его учредителем является Александр Софияну.

Контракт на строительство станции метро «Спортивная» «Градпроект» получает в третий раз. В октябре 2019 года аукцион по выбору подрядчика на эти работы также был признан несостоявшимся. Тогда в конкурсе изначально принимали участие две организации, однако одна из них отказалась понижать цену. Стоимость контракта составила 376 млн руб.

В апреле 2020 года «Градпроект» также, как и в 2021 году, оказался единственным участником конкурса. Компания получила контракт на 351,9 млн руб.

Ранее также сообщалось, что в 2021 году на строительство станции планируется выделить более миллиарда рублей. При этом общие расходы на развитие города, согласно принятому годовому бюджету, снизятся до 4 млрд руб.