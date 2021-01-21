Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в заседании президиума оргкомитета по проведению в России Года науки и технологий, которое прошло 20 января. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Глава Новосибирской области отвечает в президиуме за формирование блока мероприятий от регионов научно-технологического развития.

Заседание президиума прошло в Москве под председательством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко и помощника президента РФ Андрея Фурсенко.

В настоящее время, по поручению Андрея Травникова министерство науки и инновационной политики проводит формирование плана мероприятий Года науки и технологий в Новосибирской области – он будет включать ряд направлений, связанных с реализацией перспективных проектов, научных разработок, внедрения новых технологий и инноваций, а также развитие кадрового потенциала науки.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, открывая заседание президиума, отметил, что 2021-ый год должен объединить всех и стать переломным для российской науки.

«Наука на сегодня пронизывает все сферы жизни, а проведение Года должно сфокусировать внимание и повысить заинтересованность общества в научно-технологическом развитии страны», — подчеркнул помощник президента РФ Андрей Фурсенко, добавив, что эти мероприятия должны мобилизовать усилия государства и бизнеса и раскрыть новые возможности для молодёжи.

По словам секретаря оргкомитета, замначальника управления президента РФ по научно-образовательной политике Дениса Секиринского, одна из ключевых задач проведения Года — «сформировать комплексное представление граждан России о реализуемых сегодня государством и бизнесом инициативах в области науки и технологий. Показать движение и конкретные результаты, значимые для общества, ученых и молодых людей, только планирующих свою карьеру в науке».

В ходе совещания также отмечалось, что проектом плана в рамках подготовки Года науки и технологий предусмотрено проведение серии масштабных мероприятий научно-исследовательского характера, направленных на популяризацию достижений российских ученых в нашей стране и за ее пределами. Отдельный блок будет посвящён поддержке и развитию научных инициатив молодых ученых. По каждому из направлений будет создана рабочая группа.

Конечный вариант плана проведения Года науки и технологий планируется сформировать к концу января. Старт основных мероприятий намечен на 8 февраля – День российской науки.