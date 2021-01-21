ДК в Ордынском районе Новосибирской области обрёл своё здание впервые за девять лет

В посёлке Чернаково Ордынского района Новосибирской области завершилось строительство дома культуры на сто посадочных мест. Учреждение, переселённое в здание библиотеки из-за ветхости собственных помещений в 2012 году, торжественно открылось на новом месте 20 января.

Строительство нового здания Ордынского дома культуры началось в июле, а завершилось в декабре 2020 года, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Работы прошли в рамках нацпроекта «Культура». Из федерального и областного бюджетов на них было выделено 47,5 млн руб. Кроме того, 1,8 млн руб. направила администрация Ордынского района на приобретение оргтехники, мебели, кресел в зрительный зал и одежды для сцены.

«В новом доме культуры, помимо зрительного зала на 100 посадочных мест, есть фойе, гардероб, необходимое количество кабинетов. Возможности помещения и современного оснащения позволяют использовать их для концертной, выставочной деятельности, работы в творческих кружках, для занятий музыкой и хореографией», — рассказали в областном правительстве.

В обновлённом доме культуры будут работать шесть вокальных коллективов народного творчества и Центр украинской культуры. Кроме того, штат учреждения пополнили хормейстер, руководитель кружка, звукооператор и технические работники.

Предыдущее здание ДК открылось в 1956 году, в 2013 его снесли из-за аварийного состояния. С 2012 года дом культуры работал в помещении сельской библиотеки, находящейся в Чернаковской начальной школе.

В 2021 году в Новосибирской области планируется построить ещё один дом культуры – в посёлке Мирный Тогучинского района.

Напомним, в 2020 году в регионе построили также ДК в селе Вознесенка Баганского района. Его открытие прошло на днях.