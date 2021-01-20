Защищено: ГК «ВИРА-Строй» заняла первое место по объему ввода жилья в 2020 году в Новосибирской области

Ведущая строительная компания подвела итоги работы за год

KS-Online
 
ВИРА-Строй

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