20 Январь, Среда

19:30

Названо количество уволенных с начала пандемии работников в Новосибирской области

19:27

Родильный дом на Чехова в Новосибирске перенесут в областной перинатальный центр

18:46

Андрей Колмаков подтвердил готовность СГК вернуться к вопросу об альтернативной котельной

17:56

У экс-совладелицы «СЛК-Моторс» отняли отправленные мужу полтора миллиона евро

17:55

«Газпром нефть» инвестирует более 32 млрд в новый производственный комплекс в Омске

17:48

Новосибирский онкоцентр будет построен при любых условиях – заявили в областном Заксобрании

16:38

Эксперты назвали сибирские регионы с самой высокой смертностью от коронавируса

15:24

СГК подключила микрорайон «Закаменский» к ТЭЦ-5

15:24

«Новапорт» возьмёт под контроль барнаульский аэропорт и построит там терминал

14:36

Семеро новосибирцев пополнили статистику смертности от коронавируса

13:25

Обыски прошли у руководителя администрации Обского бассейна внутренних водных путей

12:50

ГК «КПД-Газстрой» выражает соболезнования в связи со смертью Ирины Демчук

12:47

Новосибирским фондам финансовой поддержки бизнесменов установят льготную ставку штрафов

12:25

Замдиректора Новосибирской филармонии стала Кавалером Ордена Французской Республики

11:43

Тысячи жителей прививаются от коронавируса в Новосибирской области

11:05

Новосибирский суд продлил срок ареста экс-депутата Алтайского краевого законодательного собрания

10:41

Подрядчик на строительство высотки для мэрии определён в Новосибирске