Защищено: ГК «ВИРА-Строй» заняла первое место по объему ввода жилья в 2020 году в Новосибирской области
Ведущая строительная компания подвела итоги работы за год
Ведущая строительная компания подвела итоги работы за год
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Названо количество уволенных с начала пандемии работников в Новосибирской области
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Родильный дом на Чехова в Новосибирске перенесут в областной перинатальный центр
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Андрей Колмаков подтвердил готовность СГК вернуться к вопросу об альтернативной котельной
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У экс-совладелицы «СЛК-Моторс» отняли отправленные мужу полтора миллиона евро
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«Газпром нефть» инвестирует более 32 млрд в новый производственный комплекс в Омске
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Новосибирский онкоцентр будет построен при любых условиях – заявили в областном Заксобрании
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Эксперты назвали сибирские регионы с самой высокой смертностью от коронавируса
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СГК подключила микрорайон «Закаменский» к ТЭЦ-5
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«Новапорт» возьмёт под контроль барнаульский аэропорт и построит там терминал
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Семеро новосибирцев пополнили статистику смертности от коронавируса
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Обыски прошли у руководителя администрации Обского бассейна внутренних водных путей
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ГК «КПД-Газстрой» выражает соболезнования в связи со смертью Ирины Демчук
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Новосибирским фондам финансовой поддержки бизнесменов установят льготную ставку штрафов
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Замдиректора Новосибирской филармонии стала Кавалером Ордена Французской Республики
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Тысячи жителей прививаются от коронавируса в Новосибирской области
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Новосибирский суд продлил срок ареста экс-депутата Алтайского краевого законодательного собрания
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Подрядчик на строительство высотки для мэрии определён в Новосибирске
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области
Психоаналитик, специалист по групповым процессам, психодинамический коуч
Культурный обозреватель
Основатель новосибирской сети «Пицца Синица»
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