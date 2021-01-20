Названо количество уволенных с начала пандемии работников в Новосибирской области

В госучреждения занятости Новосибирской области обратились за поиском работы 52,9 тыс. человек, по разным причинам уволенных после 1 марта 2020 года. Об этом говорится в проекте постановления правительства региона, направленного на борьбу с постковидным ростом безработицы.

Проект распоряжения правительства региона «Об утверждении комплекса мер по восстановлению численности занятого населения на рынке труда Новосибирской области в 2021 году» опубликован на портале электронной демократии Новосибирской области.

Авторы документа, в частности, со ссылкой на Новосибирскстат, приводят данные рынка занятости в регионе после начала пандемии. В третьем квартале минувшего года количество безработных в области выросло на 18,5% и составило 103 тыс. человек. Официально же на учете на 1 декабря 2020 года в регионе состоят 74 тыс. безработных.

Наибольшее количество увольнений пришлось на сферу бытовых услуг (рост на 28,2%), коммерческих услуг (на 17,7%), гостиничного бизнеса и общественного питания (на 14,9%), операций с недвижимым имуществом (на 10,5%), финансов и страхования (на 9,5%), строительства (на 5,9%).

Уточняется, что в 2020-м году госучреждения занятости населения в поисках новой работы обратились 144 тыс. человек. Из них 36,8% — 52,9 тыс. человек – потеряли работу после начала пандемии и последовавших затем ограничений на работу предприятий, с 1 марта прошлого года.

По данным авторов документа, больше всего безработных в регионе сейчас в регионе в возрасте от 35 до 49 лет. По профессиональной принадлежности это менеджеры разных направлений, бухгалтеры, водители, повара, официанты, кладовщики, кассиры, охранники, грузчики, уборщики помещений. Что касается молодежи, в общем числе новосибирских безработных они составляют лишь 10,3%, включая 455 выпускников образовательных организаций.

Кроме аналитики документ содержит ряд мероприятий, которые должны сократить количество безработных в регионе, трудоустроив к четвертому кварталу текущего года не менее 63 тыс. человек.