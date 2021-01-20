Многолетняя история с новосибирским «Холидеем» продолжается — на этот раз ее аффилированная компания, ООО «Холидей Маркетинг» истребует денежные средства с поставщиков ритейлера за неправомерное использование торговых знаков. Почему эта ситуация является показательной и требует пристального внимания аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области — в моей авторской колонке.

В своей авторской колонке год назад я говорил о том, что более 200 предпринимателей стали заложниками банкротства одного из крупнейших ритейлеров Сибирского региона – компании «Холидей». На тот момент конкурсный управляющий на основании положений Закона о банкротстве оспаривал в суде сделки, заключенные его предшественником с поставщиками продукции.

На этот раз поставщики столкнулись с новой проблемой. Кратко поясню ее суть. Поставщики «Холидея» ранее заключали договоры поставки товаров под собственной торговой маркой (СТМ) с ООО «Компания Холидей» (на сегодня является банкротом). Эта компания согласовывала дизайн упаковки и контролировала процесс производства товара. При этом права на торговые марки, как выяснилось, принадлежат ООО «Холидей Маркетинг». В сложившейся ситуации «Холидей Маркетинг» предъявил претензии к контрагентам на сумму более 369 млн. рублей за незаконное по мнению компании использование товарного знака.

Сейчас в арбитражных судах рассмотрены три иска «Холидей Маркетинг»: в Алтайском крае и Омской области суды встали на сторону компании по формальным основаниям. Арбитражный суд Новосибирской области отказал ООО «Холидей Маркетинг» в удовлетворении требований, рассмотрев ситуацию по существу и доказав аффилированность компаний ГК «Холидей» — не только юридическую, но и фактическую. Вследствие указанных обстоятельств суд признал поведение истца не отвечающим критериям добросовестности, направленным на причинение вреда ответчику. При всём этом, по своим масштабам эта история является беспрецедентной в России.

В связи с активизировавшимися действиями ООО «Холидей Маркетинг» по взысканию компенсации за нарушение исключительного права на товарные знаки аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей была изучена сложившаяся ситуация.

Суть проблемы – ООО «Холидей Маркетинг» обращается с исковыми заявлениями в адрес поставщиков компании «Холидей», вменяя им нарушение исключительного права на товарный знак и требуя компенсацию в суммах от одного до 30 млн рублей.

Торговая сеть «Холидей», как и другие розничные торговые сети реализовывали товар под собственной торговой маркой, СТМ. Поставщики производили товар для «Холидея», используя товарные знаки и маркировки, предложенные самой торговой сетью «Холидей», которая осуществляла контроль над производством такого товара, качеством, ценообразованием и распределением поставляемых товаров.

Опасения вызывает тот факт, что уже несколько требований были удовлетворены (дело № А03-14732/2019 арбитражный суд Алтайского края, дело № А46-16271/2019 арбитражный суд Омской области).

Заложниками ситуации оказались как раз те предприятия малого и среднего бизнеса, которые поставляли товар «Холидей», с использованием этого товарного знака (торговой марки). В настоящее время поставщикам было предъявлено требования на сумму почти 400 млн рублей.

Вместе с тем, арбитражным судом Новосибирской области (дело А45-33099/2019), было принято решение об отказе ООО «Холидей Маркетинг» в удовлетворении требований. При этом суд, на основании анализа взаимоотношений сторон пришел к основополагающим выводам. Считаю важным их перечислить.

Во-первых, дизайн упаковки спорных товаров был разработан ООО «Компания Холидей». Именно ООО «Компания Холидей» приняло решение об использовании спорного товарного знака на упаковке, но не ООО ТД «Морозко». Ответчик лишь производил товары и заказывал упаковку в полном соответствии с утвержденным ООО «Компания Холидей» дизайном (оригиналмакетом).

Во-вторых, номер телефона (8-800- 250-25-22), размещенный на упаковках товара под спорным товарным знаком, принадлежал ООО «Компания Холидей», в настоящее время это один из контактных номеров истца. На оборотной стороне сфотографированных истцом упаковок товаров со спорным товарным знаком указан номер телефон горячей линии по вопросам качества 8-800-250-25-22. Это обстоятельство также подтверждает, что производство товаров под спорным товарным знаком осуществлялось под полным контролем ООО «Компания Холидей». В настоящее время номер 8-800-250-25-22 принадлежит бренду «Фермер-центр», которым владеет ООО «Холидей Маркетинг». Так, по запросу в поисковой системе «Яндекс» с указанием номера телефона 8-800-250-25-22» отражается контактная информация бренда «Фермер-центр». На официальном сайте бренда «Фермер-центр» указан номер «8-800- 250-25-22».

В-третьих, суд принял доводы ответчика со ссылкой на систему поиска «Контур.Фокус», которая переводит контрагентов, заходящих на официальный сайт ООО «Компания Холидей», на сайт бренда «Фермер-центр», принадлежащий истцу. При этом сам домен Фермер-центр.рф принадлежит ООО «Компания Холидей». Соответственно, все вопросы потребителей по вопросу качества товаров под спорным обозначением поступали непосредственно истцу и третьему лицу, что указывает на производство товаров под контролем связанных лиц, действующих в одних экономических интересах;

В-четвертых, судом установлено, что ООО «Холидей Маркетинг» и ООО «Компания Холидей» фактически отвечают критериям взаимозависимости (аффилированности);

В-пятых, заключение одного договора об отчуждении исключительных прав в отношении 20 различных товарных знаков, не образующих какую-либо серию знаков (дата и номер регистрации: 20.11.17 РД0237420), в совокупности с другими доказательствами свидетельствует о фактической аффилированности истца и третьего лица.

В-шестых, согласно представленной регистрирующим органом по судебному запросу информации, в состав учредителей ООО «Холидей Маркетинг» с долей участия 33,33 % по состоянию на 1 января 2018 года входил Николай Скороходов (впоследствии доля его участия уменьшена до 0,3333%). Также Николай Скороходов является участником ООО «Компания Холидей» и до инициации процедуры банкротства компании исполнял функции единоличного исполнительного органа. Истец является правообладателем товарных знаков, которые фактически использовала или планировала использовать ООО «Компания Холидей».

В-седьмых, судом установлено, что истец (ООО «Холидей Маркетинг») и третье лицо (ООО «Компания Холидей), находясь в состоянии фактической взаимозависимости реализовали такую схему взаимоотношений с ответчиком при использовании спорного товарного знака, при которой последний с согласия, по поручению и под контролем ООО «Компания Холидей» осуществлял изготовление и поставку товаров для реализации в торговой сети группы компаний «Холидей».

Взаимозависимость компаний обусловлены общим коммерческим интересом, направленным на извлечение прибыли как от реализации товара, так и от использования товарного знака. При этом, для истца и третьего лица не имело значения то обстоятельство, что производство спорного товара осуществляется без соответствующей лицензии. Более того, истец использовал такой способ взаимодействия с ответчиком через третье лицо для получения от ООО ТД «Морозко» компенсации за незаконное использование спорного товарного знака. Это обстоятельство указывает на признаки злоупотребления правом в действиях истца.

Вследствие указанных обстоятельств суд пришел к выводу, что поведение ООО «Холидей Маркетинг», не отвечает критериям добросовестности, направлены на причинение вреда ответчику, а потому оценил требования ООО «Холидей Маркетинг» как противоречащие закону и не подлежащие удовлетворению.

Указанное решение арбитражного суда Новосибирской области подтверждено постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 5 ноября 2020 года. В нем указано, что суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что действия истца свидетельствуют о злоупотреблении правом. Такой вывод был сделан благодаря тому, что была установлена взаимозависимость истца и третьего лица, согласованное производство и реализация товаров маркированных спорным товарным знаком исключительно в торговой сети «Холидей», передача истцу значительного количества товарных знаков, используемых ООО «Компания Холидей», фактическое использование спорного товарного знака ООО «Компания Холидей» и обращение за судебной защитой с рассматриваемыми требованиями после признания ООО «Компания Холидей» банкротом с целью формирования пакета требований кредитора.

Благодаря юридической службе ООО ТД «Морозко», которая смогла грамотно аргументировать свои доводы, арбитражный суд Новосибирской области подошел к разрешению спора не формально, а рассмотрел дело по существу.

Учитывая, что поставщиками ООО «Компания Холидей» являлись предприниматели из большинства регионов России, возможно указанный опыт будет полезен предпринимателям в регионах, поставлявших продукцию в адрес компании «Холидей», и позволит аргументировано возразить на требования.