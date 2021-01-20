У экс-совладелицы «СЛК-Моторс» отняли отправленные мужу полтора миллиона евро

Седьмой арбитражный апелляционный суд в Томске подтвердил незаконность перевода денег за границу, который осуществила бывшая совладелица признанного банкротом автодилера «СЛК-Моторс» Наталья Жданова. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.

Согласно опубликованным судом данным, Наталья Жданова частями перечислила более 1,6 млн евро (по нынешнему курсу – около 146,5 млн руб.) со своего счёта, который был открыт в Княжестве Монако. Деньги поступили на счёт гражданского общества S.C Dream, участником которого с долей 99% является её бывший муж Денис Жданов.

По мнению финансового управляющего, переводы нанесли имущественный вред кредиторам компании. Управляющий обратилась в суд о признании сделок недействительными. В результате с Натальи Ждановой взыскали в конкурсную массу более 1,6 млн евро.

Известно, что с 2011 по 2013 год Денис Жданов занимал пост заместителя начальника УГИБДД ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

Напомним, Наталья Жданова была признана банкротом в 2016 году. Истцами выступили родители одного из основателей «СЛК-Моторс» Андрея Андреева Аркадий и Галина Андреевы. В свою очередь, Жданова подала встречный иск, поскольку, как рассказала бизнес-леди, у Андреевых также был перед ней многомиллионный долг. Однако суд отклонил производство по этому делу, посчитав требования необоснованными.

Также в 2016 году в отношении основательницы «СЛК-Моторс» было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам предприятия, которое впоследствии было закрыто.

В ноябре 2019 года Жданова временно вернулась в автодилерский бизнес, став топ-менеджером автомобильного подразделения «Балтийского банка развития» — в собственность этой финансовой организации перешли официальные дилеры Bentley, Porsche, Volvo, Jaguar, Land Rover в Красноярске. Однако весной 2020 года стало известно о том, что она покинула этот пост.

ГК «СЛК-Моторс» — в прошлом один из крупнейших региональных автодилеров, официально представлявших бренды Toyota, Lexus, Nissan, Hyundai, Audi, Volvo, Ford, Lada, Mitsubishi, Porsche в Новосибирске, а также Toyota, Lexus в Барнауле. В 2013 году «СЛК-Моторс» закрыла салоны Ford, Volvo, Lada и Mitsubishi, годом позже был расторгнут дилерский договор с Nissan и Audi, в 2015 году был продан бизнес по бренду Hyundai. В феврале 2016 года был расторгнут дилерский договор между ООО «Тойота Мотор» (дистрибьютор Toyota в России) и группой компаний «СЛК-Моторс». Вследствие этого была прекращена деятельность «Тойота Центр Новосибирск», «Тойота Центр Барнаул», «Лексус-Новосибирск» и «Лексус-Барнаул». В этом же году группе компаний «Альт-Парк» был продан дилерский центр Porsche в Новосибирске. Юридические лица «СЛК-Моторс» были признаны банкротами, а бывшие дилерские центры Toyota и Lexus в Новосибирске были реализованы с торгов.