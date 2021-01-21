– Одно из важных достижений Анатолия Павлова – создание сплоченного коллектива, настроенного на ответственную и масштабную работу. Сегодня, на мой взгляд, ГК «СМСС» – это одна из самых мобильных строительных организаций как по количеству заказов, темпам работы, фактическому объему, так и по серьезным, большим обязательствам, которые она на себя берет.

С Анатолием Владимировичем мы знакомы более 7 лет. И могу сказать, что он – гиперответственный человек, в каждом его проекте присутствует социальная составляющая. Это сегодня отличает его компанию. Конечно, в этом целиком и полностью заслуга, прежде всего, человека, который организацию создал. Он неравнодушен к городу, горожанам и к своей компании, ее сотрудникам, мне кажется иногда, что он всех сотрудников большой организации помнит по именам! Очень важно, что Анатолий Владимирович всегда старается поступать таким образом, чтобы после завершения строительства объекта, после его ухода преобразилась вся территория, а не только тот участок, на котором он юридически работал.

В день юбилея, я хочу пожелать Анатолию Владимировичу, чтобы он при полной самоотдаче в работе не забывал про себя. Это дается трудно, когда за твоими плечами ответственность за огромный коллектив, за семью, близких людей, которые при его режиме работы практически его не видят. И все же необходимо поставить задачу – сосредоточиться на себе и семье, устраивать себе выходные дни!

Еще одно пожелание, актуальное для нашего времени, когда правила игры на строительном рынке постоянно меняются, – сохранять прозорливость и уверенность в собственных силах! Желаю, чтобы не подводила интуиция и чувство прекрасного!

Анатолий Владимирович, пусть каждый ваш день после 50-ти наполняется мудростью. И главное – возраст не в паспорте, а в душе. Вы чувствуете себя 30-летним, пусть ваш возраст всегда соответствует возрасту в душе!