Партнеры и друзья поздравляют с 50-летием
Анатолия Павлова
21 января празднует юбилей основатель и генеральный директор ГК «СМСС» Анатолий Павлов. На сегодня возглавляемая им группа компаний является одним из крупнейших застройщиков Новосибирска.
Анатолия Павлова считают одним из самых профессиональных и социально ответственных застройщиков Новосибирска. На него равняются, его инициативы поддерживают, его пример вдохновляет. Начав с нуля, Анатолий Владимирович Павлов за 15 лет создал одну из крупнейших строительных организаций Новосибирска, в которой сегодня работает порядка полутора тысяч человек.
Среди наиболее знаковых объектов, построенных группой компаний «СМСС» — ЖК «Монблан», ЖК «MilkHouse», здание новосибирского Технопарка, ЖК «PrimeHouse», ЖК «Островский», ЖК «Ломоносов», ЖК «Бирюзовая жемчужина».
Всего в портфеле ГК «СМСС» 87 объектов.
Иван Шмидт, министр строительства Новосибирской области
– Анатолий Павлов – это удивительный человек, открытый, с хорошим чувством юмора, очень умный и талантливый. Я на самом деле горд, что я его современник. Это один из самых интеллигентных строителей со своим подходом, со своей харизмой. Я считаю, что такие, как Павлов, – это строители нового поколения, которые строят с душой, с идеей. У него постоянно какие-то новые планы, он постоянно что-то придумывает, он чутко прислушивается к новым веяниям. Это очень мне импонирует в нем. Я думаю, что это как раз образец того человека, того строителя, который будет строить в будущем.
Поздравляю Анатолия Владимировича с юбилеем! Это возраст расцвета, к который он встречает с серьезнейшим багажом знаний и опыта. Поэтому желаю, чтобы впереди были новые интересные проекты!
Алексей Кондратьев, заместитель мэра — начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска
– Одно из важных достижений Анатолия Павлова – создание сплоченного коллектива, настроенного на ответственную и масштабную работу. Сегодня, на мой взгляд, ГК «СМСС» – это одна из самых мобильных строительных организаций как по количеству заказов, темпам работы, фактическому объему, так и по серьезным, большим обязательствам, которые она на себя берет.
С Анатолием Владимировичем мы знакомы более 7 лет. И могу сказать, что он – гиперответственный человек, в каждом его проекте присутствует социальная составляющая. Это сегодня отличает его компанию. Конечно, в этом целиком и полностью заслуга, прежде всего, человека, который организацию создал. Он неравнодушен к городу, горожанам и к своей компании, ее сотрудникам, мне кажется иногда, что он всех сотрудников большой организации помнит по именам! Очень важно, что Анатолий Владимирович всегда старается поступать таким образом, чтобы после завершения строительства объекта, после его ухода преобразилась вся территория, а не только тот участок, на котором он юридически работал.
В день юбилея, я хочу пожелать Анатолию Владимировичу, чтобы он при полной самоотдаче в работе не забывал про себя. Это дается трудно, когда за твоими плечами ответственность за огромный коллектив, за семью, близких людей, которые при его режиме работы практически его не видят. И все же необходимо поставить задачу – сосредоточиться на себе и семье, устраивать себе выходные дни!
Еще одно пожелание, актуальное для нашего времени, когда правила игры на строительном рынке постоянно меняются, – сохранять прозорливость и уверенность в собственных силах! Желаю, чтобы не подводила интуиция и чувство прекрасного!
Анатолий Владимирович, пусть каждый ваш день после 50-ти наполняется мудростью. И главное – возраст не в паспорте, а в душе. Вы чувствуете себя 30-летним, пусть ваш возраст всегда соответствует возрасту в душе!
Сергей Боярский
– Анатолия Владимировича Павлова я высоко ценю и уважаю за его профессионализм, нестандартное мышление и ответственный подход к делу. Этот человек очень много сделал для строительной отрасли Новосибирска и для города в целом. Надо отдать должное Павлову – он всегда реализует очень смелые интересные проекты, опираясь исключительно на собственные силы, поддерживая и вдохновляя своим примером новосибирских застройщиков.
В этот день Анатолий Владимирович услышит много пожеланий. Мое же очень простое. В это сложное для всех время не терять оптимизма, чтобы все смелые замыслы были реализованы. Не оборачиваться назад, смотреть вперед, потому что впереди обязательно ждет успех и удача. А с многочисленными талантами Анатолия Владимировича непременно ждет большой успех и большая удача!
ГК «ВербаКапитал»
– Желаем Анатолию Владимировичу крепкого здоровья и уверенности. Работа его холдинга, каждый из его проектов — это пример образцового отношения к людям, окружающей среде, городскому пространству. Считаем, что нашей компании крупно повезло с партнером. Но большее везение выпало Новосибирску. Павлов – исключительно позитивный генератор качественных преобразований. Пусть удача и везение сопутствует и ему!
Дмитрий Хмельницкий, председатель совета директоров УК «Сибирь Девелопмент»
– Когда мы в 2000-х годах заходили на строительный рынок, самая большая проблема была в поиске достойного подрядчика. Строительный рынок был сформирован таким образом, что подрядчики в основном не следили особо за качеством и пытались «нажиться» в процессе стройки. И мы сменили очень много генподрядчиков, пока не познакомились с Анатолием Павловым. Он был для нас большой находкой, которая перевернула наше представление о том, что все подрядчики люди недобросовестные. Мы увидели, что среди строителей есть порядочные люди.
В Анатолии Владимировиче сочетается удивительное соотношение рабочих и компетентных качеств строителя и человеческого, партнёрского отношения к своим заказчикам. Деловая этика Анатолия Владимировича позволила ему быть в числе лидеров рынка. Есть хорошие строители и есть хорошие люди на строительном рынке, но чтобы эти качества сочетались — редкость. Я кроме Анатолия Павлова на строительном рынке из подрядчиков никого и не назову. И мне хотелось бы продолжать работу с ним.
Хочу пожелать Анатолию Владимировичу успехов, как можно больше контрактов, хороших проектов, здоровья, сил и терпения, чтобы всё это воплотить!
Мария Фефелова, главный архитектор ООО «АПМ Фефелова ВВ»
– С Анатолием Владимировичем мы работаем не так давно. Но я высоко ценю его как профессионала, который создал такую большую компанию, строительную империю, я бы даже сказала, и планомерно стабильно реализовывает талантливые проекты. Он из тех застройщиков, чьи объекты украшают наш город, делают его лучше. И важно, что его компания создает комфортную среду для людей.
У Анатолия Владимировича потрясающее чувство юмора, работать с ним интересно. Он прекрасно знает, какой он объект хочет видеть на том или ином участке. При этом слышит аргументы архитектора, наши проекты с ним – это всегда 50×50 совместное творчество.
Сегодня в наши смутные, непонятные времена я бы пожелала Анатолию Владимировичу, прежде всего, здоровья. Будет здоровье – будет жизненная энергия, чтобы все задуманное воплотить! Чтобы возникало какое-то минимальное количество сложностей и трудностей при реализации проектов, чтобы все в его жизни складывалось так, как он видит, как он хочет, чтобы получилось!
Виктор Остахов, председатель строительного комитета НРО «ОПОРА РОССИИ»
Уважаемый Анатолий Владимирович!
– От всей души поздравляем Вас и желаем, чтобы в любых условиях, в непростое время Вы и в дальнейшем добивались высоких результатов и положительных решений на строительном рынке Новосибирской области.
Ваш профессиональный путь и динамичное развитие от генподрядной организации до одной из ведущей группы строительных компаний региона заслуживает большого уважения. А способность в новых реалиях рынка создавать продукт высокого класса позволяет брать с вас пример. Пусть надежная команда единомышленников поддерживает своим пониманием и готовностью идти с Вами вместе. Пусть сбудутся задуманные желания и приумножатся мгновения радости и счастья. Успехов, здоровья Вам крепкого, удачи, благополучия и всех самых светлых благ!
Валерий Филиппов, архитектор
– Дорогой Анатолий Владимирович, я с удовольствием поздравляю Вас с первой, такой круглой, датой! Честно говоря, думал, что вы моложе, потому что Ваша активность, энергия, задор и работоспособность никогда не оставляли в этом сомнения. С Вами очень интересно и здорово работать. Вы заряжаете окружающих желанием создавать прекрасные проекты. И строите быстрее, чем мы проектируем!
Желаю Вам здоровья, успехов не только в количестве квадратных метров, но и творческих. Вы – очень творческий человек, пусть креативный подход к делу сохраняется у вас на долгие годы! И, конечно, желаю Вам здоровья!