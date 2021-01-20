Эксперты назвали сибирские регионы с самой высокой смертностью от коронавируса

Новосибирская область и Алтайский край попали в число антилидеров по смертности от коронавирусной инфекции. Первая вошла в двадцатку регионов с наибольшей долей летальных случаев по причине заболевания, второй оказался на третьем месте печального рейтинга.

Соответствующее исследование провела аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza, взяв за основу данные Росстата по состоянию за ноябрь 2020 года. В отличие от информации оперативного штаба, в статистике учтены и те случаи, когда коронавирус являлся сопутствующим заболеванием.

Согласно обработанным данным, Новосибирская область попала на 19 место двадцатки регионов с наибольшей долей смертельных случаев непосредственно от коронавируса. Соответствующий показатель здесь составил 12,72%.

В тройку антилидеров вошёл также Алтай, где процент погибших – 23,4. Опередили сибирский регион Ямало-Ненецкий автономный округ (28,8%) и Санкт-Петербург (23,7%), а сразу после Алтая находятся Якутия (20,4%) и Москва (20,3%).

В целом же по стране смертность среди пациентов с коронавирусной инфекцией к ноябрю 2020 года составила 16,2%. Главной причиной заболевание названо в 8,9% случаев.

Напомним, 20 января, по данным оперативного штаба, в Новосибирской области зарегистрировано 30 747 случаев коронавирусной инфекции, ещё 144 человека заболели за последние сутки.