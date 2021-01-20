«Новапорт» возьмёт под контроль барнаульский аэропорт и построит там терминал

Компания по развитию аэропортов «Новапорт» планирует построить в аэропорту Барнаула терминальный комплекс стоимостью 2,8 миллиарда рублей. До этого холдинг намерен получить контрольный пакет акций над компанией аэропорта АО «Авиапредприятие «Алтай».

Об этом сообщил заместитель генерального директора компании «Новапорт», генеральный директор новосибирского аэропорта «Толмачёво» Евгений Янкилевич на пресс-конференции 20 января.

Переговоры с областными властями о передаче контрольного пакета акций барнаульской компании «Новапорту» идут уже несколько лет, однако из-за пандемии решение вопроса затормозилось.

«Аэропорт Барнаула очень важен для нашего предприятия, нам очень важно его развитие. Нужно инвестировать деньги в новый терминальный комплекс за 2,8 миллиарда рублей. Но это сделать можно только когда мы будем управлять аэропортом. Речь идет о дополнительной эмиссии акций», — сказал журналистам Евгений Янкилевич в среду.

По словам директора холдинга, уже идёт переоценка акций. Кроме того, разрабатывается проектно-сметная документация. Предполагается, что строительство терминала начнётся в 2021 году, завершить работы планируется в 2023-2024 годах.

Напомним, о планах передать акции АО «Авиапредприятие «Алтай» компании «Новапорт» глава Алтайского края Виктор Томенко сообщал, в частности, в 2019 году.