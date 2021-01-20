20 января в пресс-центре ТАСС прошла онлайн-пресс-конференция с директором Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании Андреем Колмаковым. На ней были подняты вопросы относительно планов работы компании в 2021 году, также достаточно много внимания получили «проблемные» подключения.

Точной программы капитального ремонта на этот год у компании пока нет – Андрей Колмаков обозначил срок объявления плана на февраль, уже после того, как муниципалитет согласует анонсированную в декабре «большую» концессию. Тогда же будет известны локации, которые компания предполагает отремонтировать.

Общее состояние новосибирских теплосетей глава филиала оценил как очень плохое. «Фактически половина всех выявленных дефектов в городах присутствия компании приходится на Новосибирск, – заявил он в ходе пресс-конференции. – За прошедший 2020 год число дефектов составило 4296, что на 7% больше, чем годом ранее. Если брать отдельно магистральные сети, то здесь рост еще выше – 16% за год. С начала отопительного сезона было выявлено более 1400 дефектов, в Красноярске, для сравнения такое количество мы наблюдаем за весь год».

Общая протяженность теплосетей, где дефекты пришлось устранять в 2020 году явочным порядком, приблизилась к отметке в 30 километров – всего было заменено 29,5 км теплосетей (в 2019 году их было около 22 км). В порядке планово-предупредительный капитального ремонта заменили около 5 км.

Достаточно много вопросов было задано по поводу подключения к теплоснабжению отдельных объектов и ЖК. В частности, ЖК «Грибоедов» в Октябрьском районе, который до сих пор не может подключиться. По словам Андрея Колмакова, ООО «ПромТех», строящее данный объект, само вызвалось построить теплотрассу, но в итоге не смогли договориться о доступе на территорию близлежащей промзоны. «В действиях застройщиков есть логика – они могут сделать это быстрее и проще, если инженерные сети будут частью проекта всего дома. Нам в таком случае останется только подключить, – говорит он. – Сейчас все уперлось в допуск на территорию завода. Застройщик дважды обращался к нам: в августе и в конце года – мы показали, что тянуть трассу с другой стороны возможности нет. И единственный возможный выход – решить вопрос с заводом».

В разработке проекта ЖК также участвовала ГК «ЁЛКА девелопмент». Сам застройщик связывает задержку ввода дома в эксплуатацию с трудностями согласования и выдачи разрешений, вызванных приостановкой работы госучреждений и частных компаний в связи с коронавирусом.

В то же время СГК смогла в конце ушедшего года завершить один из своих самых больших «долгостроев» и подключить к снабжению от ТЭЦ ряд объектов в Дзержинском районе, включая микрорайон «Закаменский», ранее питавшийся от собственной котельной. Строительство новой магистральной линии и перекладка существующей (1000 мм вместо 600) позволило также перераспределить нагрузку между ТЭЦ – теперь данный участок находится в зоне ТЭЦ-5. Первоначально завершить все работы предполагалось уже к началу отопительного сезона, но этому помешало несколько объективных причин. Во-первых, прокладка магистрали непосредственно под вестибюлем станции метро «Золотая нива» требовала взаимодействия с владельцами смежных коммуникаций. Помимо строителей метро, в этот список вошли «Ростелеком» и «Горводоканал», причем, подчеркивают представители СГК, вынести все коммуникации одновременно было нельзя – только по отдельности. Во-вторых, строительством теплотрассы занимались сразу три подрядные организации, чьи действия также приходилось согласовывать. В-третьих, в начале октября на месте работ произошло ДТП – в траншею с улицы Кошурникова упал автомобиль, повредив уже готовые армирующие конструкции.