Силовики обыскали руководителя администрации Обского бассейна внутренних водных путей

Обыски по уголовному делу о мошенничестве прошли у директора администрации Обского бассейна внутренних водных путей Сергея Павлушкина, а также в Сибирском институте водного транспорта, где руководитель является доцентом и членом попечительского совета.

Об оперативных мероприятиях сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах 19 января.

ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей» обслуживает 7 245 километров водных путей в Алтайском крае, Республике Алтай, Новосибирской и Тюменской областях. В числе функций организации – пропуск водных объектов, содержание водных путей, диспетчерское регулирование судов и их государственный контроль.

Напомним, в 2015 году было возбуждено два уголовных дела в отношении должностных лиц Сибирского института водного транспорта и ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей». Фигуранты попали под подозрение в получении взяток.