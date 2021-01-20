Группа компаний «КПД-Газстрой» выражает глубокие соболезнования семье, друзьям и коллегам Ирины Демчук. Глава Сибирского филиала банка «Открытие» ушла из жизни 19 января на 57-ом году жизни.

«От имени ГК «КПД-Газстрой» просим родных и коллег Ирины Николаевны принять искренние соболезнования. На посту руководителя ей удивительным образом удавалось оставаться не только большим профессионалом, лидером в банковской сфере, добившимся признания, но открытым, отзывчивым человеком. Разделяем всю тяжесть невосполнимой утраты и скорбим вместе с теми, кто знал Ирину Николаевну», — отметил генеральный директор ГК «КПД-Газстрой» Евгений Покровский.

Банк «Открытие» поддерживает крупнейшие девелоперские проекты в области и является давним партнером ГК «КПД-Газстрой».

Ирина Николаевна работала в банковской сфере с 1993 года. В конце 2020-го была признана «Банкиром десятилетия» на церемонии вручения премии «Человек года» в Новосибирске.