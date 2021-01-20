Новосибирским фондам финансовой поддержки бизнесменов установят льготную ставку штрафов

Власти Новосибирской области предложили скорректировать регламент предоставления субсидий управляющим компаниям частных индустриальных парков и уменьшить штрафы за не достижение запланированных показателей для региональных фондов, оказывающих поддержку бизнесу.

Согласование изменений в государственную программу Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области» обсуждалось на прошедшем во вторник заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике регионального парламента. О предлагаемых изменениях рассказал заместитель главы минпромторга Вадим Васильев.

Предлагается признать утратившим силу приложение, регламентирующее порядок предоставления субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства — частным промышленным паркам. До сих пор эта субсидия предоставлялась управляющим компаниям парков по линии минпромторга. «Этот порядок мы отменяем в связи с тем, что законодательство было подкорректировано, федеральные органы власти планируют нам предоставление софинансирования только с 2023 года, поэтому приложение предлагаем признать утратившим силу», — сказал Вадим Васильев.

Второе изменение касается работы Новосибирского областного фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, а также Фонда развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области (гарантийный фонд – «КС»). Решением федеральных властей из-за коронавируса до 1 января 2022 года приостановлено применение финансовых мер ответственности к субъектам РФ за нарушение обязательств по достижению результатов использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов). «К бюджету Новосибирской области штрафных санкций применяться не будет, но мы предлагаем их оставить для нашей инфраструктуры, сократив до одной тысячной процента», — пояснил Вадим Васильев.

Парламентарии расспросили представителя министерства об условиях предоставления фондом субсидий для коммерсантов. В частности, председателя комитета Майиса Мамедова интересовали размеры микрозаймов, ставки, а также примерные объемы выданных фондом кредитов. Депутат Владимир Анисимов также поинтересовался у представителя министерства, сколько займов не было бизнесменами возвращено в срок. «С ходу не скажу, но процент очень маленький, за всю историю фонда несколько десятков займов на общую сумму в несколько десятков миллионов рублей», — пояснил Вадим Васильев.

По данным портала «Национальные проекты России» на октябрь прошлого года, за 2020-й год объем льготных займов представителям малого и среднего бизнеса в Новосибирской области вырос более чем на 30% — до 749,3 млн рублей.