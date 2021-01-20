Тысячи жителей прививаются от коронавируса в Новосибирской области

В правительстве Новосибирской области назвали количество жителей, получивших прививку от COVID-19. Со старта массовой вакцинации 14 января их насчиталось 895, а с учётом тех, кто прошёл процедуру ранее, — 4 194.

Как сообщили в областном правительстве 20 января, примерно половина из всех иммунизированных – 2 030 человек – уже получили необходимую повторную прививку. Всего в регион поступило 14 642 дозы препарата «Спутник V» и тысяча флаконов вакцины «ЭпиВакКорона».

В ближайшее время в регионе планируется развернуть как минимум 59 пунктов вакцинации. Они расположатся в каждой взрослой поликлинике, в том числе в районных больницах. Сейчас в Новосибирской области работает 41 такая точка.

По словам министра здравоохранения региона Константина Хальзова, в приоритете по-прежнему врачи, педагоги, социальные работники, а также люди с хроническими заболеваниями и пенсионеры. При этом в случае отсутствия добровольцев их этих категорий будут прививать всех желающих.

В правительстве отмечают, что получить прививку можно только по предварительной записи.

Напомним, о массовой вакцинации препаратом «Спутник V» в регионе было объявлено 14 января. К тому моменту область получила 10 243 дозы вакцины.