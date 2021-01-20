Новосибирский суд продлил срок ареста экс-депутата Алтайского краевого законодательного собрания

Советский районный суд Новосибирска продлил срок содержания под стражей задержанному летом прошлого года Всеволоду Кондратьеву. Экс-депутат Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) и бывший топ-менеджер «СтройГАЗа» подозревается в даче взятки в особо крупном размере.

Как сообщили в Советском районном суде, с ходатайством о продлении срока задержания Всеволода Кондратьева выступил представитель второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК РФ по Новосибирской области. По решению суда срок содержания под стражей обвиняемого продлен на два месяца, до 23 марта 2021 года.

Напомним, бывший депутат-единоросс Всеволод Кондратьев был задержан летом 2020 года. Народному избраннику инкриминировали часть пятую ст. 291 УК РФ (Дача взятки должностному лицу через посредника, совершенная в особо крупном размере). Детали уголовного дела не раскрываются, по неподтвержденной официально информации уголовное преследование депутата АКЗС может быть связано с компанией «СтройГАЗ», которой он ранее руководил. По данным различных источников, в октябре 2015 года Всеволод Кондратьев через посредника дал взятку 2,5 млн рублей полковнику одного из силовых ведомств СФО, который в настоящее время также находится под следствием.