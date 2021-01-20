Какие жилые комплексы будут сданы в Новосибирске в 2021 году

В новом 2021 году в Новосибирске будут сданы несколько громких проектов, окончание строительства которых ждут не только инвесторы. Многие из них еще на этапе возведения заняли ведущие позиции в рейтинге Единого реестра новостроек Новосибирска. «Континент Сибирь» сделал подборку жилых комплексов, которые поднимут планку современного дома.

По подсчетам аналитиков Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), доля ЖК эконом-класса в России составляет 25,8%, комфорт-класса – 59,2%, бизнес-класса – 13,1%, а доля ЖК элитного класса – всего 1,9%. Новосибирская область опережает российские показатели по строительству домов эконом-класса (39,5%), а вот комфортного жилья у нас строится меньше. Так, ЖК комфорт-класса занимают 53,3% от всего строящегося жилья, бизнес-класса – 6,0%, доля ЖК элитного класса – 1,3%.

В этом году продолжится ввод в эскплуатацию очередных секций уже известных в Новосибирске проектов комфорт-класса, таких как «Ясный берег» (ГК «Мета»), «Онега», «Эволюция» и «Солнечные часы» (ГК «Стрижи»), «Свобода» («ВИРА-Строй»), «История» («ГК «Новый Мир»), Квартал с урбан-виллами «На Никитина» («Брусника. Сибакадемстрой»), «RED FOX», «Крымsky» (Sky Group) и другие. Многие из них, как, например, «Эволюция» и «Квартал на Никитина» занимают первые строчки в различных рейтингах новостроек по версии ЕРЗ.

Дома с известными фамилиями

В 2021 году будут сданы ЖК, названные в честь известных личностей в истории – писателей, ученых, философов и даже императоров. На них остановимся подробнее.

На этой неделе, с 18 января, идет передача ключей дольщикам ЖК «Ломоносов» (ГК «СМСС»). Жилой комплекс расположен в Закаменском микрорайоне Октябрьского района между станциями метро «Березовая Роща», «Золотая Нива» и улицей Фрунзе. Это 25-этажный одноподъездный дом.

Во втором квартале 2021 года ожидается сдача ЖК «Булгаков» (застройщик ГК «Стрижи»). Это кирпичный дом в стиле сталинский ампир имеет 3 подъезда, в которых расположены 149 квартир.

История этого ЖК началась со скандала в 2019 году. Обсуждение застройки рядом с Садом Кирова в левобережной части Новосибирска на комиссии Совета депутатов по градостроительству, как рассказывал «Континент Сибирь», чуть не вылилось в раскол комиссии и смену его председателя. Несколько депутатов усомнились, что земельный участок под «Булгаковым» числился до начала строительства в зоне «ОД-1», предназначенной для строительства многоквартирных жилых домов.

Ситуация разъяснил глава департамента градостроительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев. Он сообщил, что к моменту начала работ, выделенная территория числилась в зоне «ОД-1». А также рассказал, что в этом районе присутствует обеспеченность всеми необходимыми социальными объектами. Более того, по планам правительства Новосибирской области, недалеко от площадки планируется строительство поликлиники в рамках концессионного соглашения.

Среди других, планируемых к сдаче объектов — ЖК «Лев Толстой» («Новый Мир»). Комплекс состоит из трех домов бизнес-класса на Красном проспекте. Два дома 10-ти и один 17-ти этажный будут сданы I, II и III кварталах 2021 года.

В I квартале этого года ожидается сдача ЖК «Чернышевский» («СибирьИнвест»), который находится на ул.Фабричная в Железнодорожном районе Новосибирска. Это довольно интересный проект в 100 метрах от реки Обь, рядом выезд на Фабричную и Димитровский мост. Запланирован также пешеходный мост через Фабричную.

Еще один дом с громким именем революционера-анархиста и известного географа Петра Кропоткина – ЖК «Князь Кропоткин» – планируют сдать в этом году. Но судя по тому, что объект неоднократно замораживали, а сроки ввода в эксплуатацию переносили, полной уверенности в этом нет. Напомним, в 2017 году застройщик (за 8 лет возведения дома он несколько раз менял название) для достройки дома принял решение привлечь средства инвесторов и возвести еще два этажа – 18-й и 19-й. И хотя все разрешения на это он получил, в 2019 году муниципалитет оценил надстройку двух этажей как самовольную постройку. Застройщик ООО «Комплекс на Кропоткина» обратился в Арбитражный суд и выиграл дело о признании за ним права собственности на недостроенный 19-этажный жилой дом. Сегодня на сайте ЖК «Князь Кропоткин» значится в качестве срока сдачи II квартал 2021 года.

В этом же квартале ожидается сдача ЖК «БонАпарт» (ГК «НМК»). Это комплекс апартаментов на улице Ядринцевской в пяти минутах ходьбы от Оперного театра.

В четвертом квартале будет сдана третья очередь ЖК «Да Винчи» (СЗ «Академ-развитие»). Речь идет о последнем шестом из четырехэтажных кирпичных домов. Сам жилой комплекс расположен в 15 минутах от центра Академгородка (улица Солнечная).

Также нельзя не отметить ЖК «Чкалов» (ГК СМСС). Это два односекционных дома высотой 25 этажей и один дом состоящий из 4-х секций переменной этажности (23, 25 этажа) расположены вдоль ул. Светлановская в Заельцовском районе. Территория условно разделена на 2 части – зону жилых домов с благоустроенными дворами и существующим лесным массивом, и зону, где размещены автостоянки для личного автотранспорта. Дата сдачи – IV квартал 2021 года.

Дома на набережной и в центре города

В 2021 году также группой компаний «СМСС» будут сданы три дома на Михайловской набережной. Жители одного из них – ЖК «Гранит» – уже получают ключи. Во втором квартале наступит черед ЖК ApartRiver, а в IV квартале – ЖК «Михайловский».

Жилой комплекс «Михайловский» будет вписан в одноименную городскую набережную, причем усилиями застройщика. ГК «СМСС» не только инвестировала более 50 млн рублей, но и приняла непосредственное участие в реконструкции третьего этапа Михайловской набережной, прилегающей к её ЖК.

Среди других заметный объектов — урбан-вилла 1 в районе «Европейский берега» («Брусника. Сибакадестрой»). Напомним, что микрорайон «Европейский Берег» расположен в Октябрьском районе Новосибирска на берегу Оби напротив зелёного острова Кустовой, между двумя мостами — Коммунальным и Бугринским. Проект представляет собой два секционных дома переменной высотности и две урбан-виллы в восемь и девять этажей. Первую 8-этажную урбан-виллу сдадут во II квартале 2021 года.

Также в IV квартале 2021 года планируется ввод в эксплуатацию ЖК «Облака» (СЗ «Альфа»). Это 24-этажный дом бизнес-лайт класса у станции метро «Октябрьская».

В III квартале 2021 года ожидается сдача ЖК «Classic House» («СибирьДевелопмент») – 25-этажного дома бизнес-класса на ул. Дмитрия Донского, расположенный в тихом месте Центрального округа Новосибирска вблизи Красного проспекта и площади Калинина.

Дом Berlin (ООО «АНВ») находится на первой линии Красного проспекта, напротив ТРК «Ройял Парк». Этот 14-этажный дом собираются сдать в 2021 году. Между тем, по проекту срок ввода в эксплуатацию — 2023-ий год. В доме с 3 по 14 этажи – панорамные квартиры с теплыми витражами, выходящими на Красный проспект. Также есть квартиры с уличными террасами.

ЖК «Бирюзовая жемчужина» (ГК «СМСС») будет введен в эксплуатацию в IV квартале 2021 года. Комплекс расположен недалеко от Заельцовского парка. Девелопер проекта, директор ГК «ВербаКапитал» Вадим Ильченко, рассказал «Континенту Сибирь», что рядом с «Бирюзовой жемчужиной» расселили частный сектор на площади почти 2 га и будут строить новый квартал.

ЖК «Ельцовский парк» (ГК «Химметалл») планируют сдать в III квартале 2021 года. Весной 2019 года вокруг этого проекта разгорелся конфликт, в который оказались вовлечены муниципалитет, жители домов на улице Танковой и застройщик. Чиновники посчитали, что «Химметалл» не имеет права создавать парк на всей территории ЖК: часть земельного участка лучше использовать для более широких дворов и парковок у будущих домов самого комплекса.

Как рассказал «Континенту Сибирь» генеральный директор ГК «Химметалл» Евгений Гаврилова, все квартиры в ЖК проданы. Вопрос с парковками решили, парк будет обустроен. Остается проблема – будет ли этот парк доступен жителям близлежащих домов, горожанам, так как парковая зона войдет в общедомовую собственность. Евгений Гаврилов предполагает, что собственники захотят огородить территорию, как традиционно происходит в Новосибирске. «Будем работать с жителями, но пока гарантий нет», – отметил застройщик.

2021 год должен стать поворотной точкой и для ЖК «Огни Сибири». Застройщик комплекса «Город в городе» во II квартале 2021 года намерен завершить последний дом ЖК из запланированных восьми (два введены в эксплуатацию). «Огни Сибири» возводились на месте Новосибирского жиркомбината в центре города внутри квартала ограниченного улицами Семьи Шамшиных, Писарева, Каменской и Некрасова.

В октябре 2020 года стало известно, что северную часть площадки размером 3,3 га купила компания «Квартал Огни Сибири. Новосибирск. Специализированный застройщик», которая входит в группу «Брусника». Компания «Брусника. Сибакадемстрой» ранее озвучивала, что представит проект нового ЖК в 2021 году.

Фото для материала взяты с сайтов застройщиков.