Подрядчик на строительство высотки для мэрии определён в Новосибирске

Аукцион по выбору подрядчика на строительство нового здания для подразделений новосибирского муниципалитета завершён, об этом сообщается в документации госзакупок. Восьмиэтажную высотку рядом с Домом быта за 345 миллионов рублей возведёт ООО ПКФ «Агросервис».

Стартовая цена работ составляла 350 млн руб., компания «Агросервис» предложила 344,9 млн руб. Предполагается, что строительство будет завершено к 28 февраля 2022 года, а в эксплуатацию здание введут до мая 2022 года.

Административное здание будет расположено на улице Романова, 33 – ранее там стоял двухэтажный дом 1937 года постройки, который снесли из-за невозможности увеличить этажность. Планировалось, что в этом здании возведут ещё четыре этажа, однако госэкспертиза не одобрила соответствующую документацию.

В новую постройку переведут подразделения мэрии, которые сейчас располагаются в разных точках города. Таким образом, чиновники будут работать на Красном проспекте, 34 и 50 и Романова, 33. Освободившиеся помещения выставят на продажу.

Известно, что сейчас ООО ПКФ «Агросервис» строит новое здание гимназии №3 в Академгородке. В 2018 компания выиграла аукцион на строительства крупнейшего за Уралом волейбольного центра в Новосибирске.

Напомним, за реконструкцию основного здания на Красном проспекте, 34 мэрия Новосибирска в 2019 году предложила 14,3 млн руб.