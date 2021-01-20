Многих представителей деловых и властных кругов Новосибирска потрясло печальное событие: в ночь на 19 января в возрасте 56 лет ушла из жизни старший вице-президент — управляющий Сибирским филиалом ПАО «ФК Открытие» Ирина Демчук. «Континент Сибирь» пообщался с представителями власти, бизнеса и участниками финансового рынка, знакомыми с Ириной Демчук, и узнал, чем она им запомнилась, и как они оценивают её вклад в развитие банковского сектора Новосибирской области.

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области

— Эта новость (о смерти Ирины Демчук) потрясла, оказалась полной неожиданностью. В Ирине Николаевне было столько энергии и целеустремленности. Она была прирожденным лидером, профессиональным руководителем, надёжным партнёром. Искренне любила Новосибирскую область, была настоящим патриотом региона, в котором жила и работала. Преждевременный уход Ирины Николаевны – невосполнимая утрата для её родных и близких, друзей и коллег, для всей Новосибирской области.

Владимир Мартыненков, гендиректор группы «Мета»

— Ирина Демчук была умной и активной женщиной, при этом душой компании и очень хорошим человеком.

В те времена, когда я с ней познакомился, она была по-предпринимательски грамотной, она понимала предпринимателей очень хорошо, понимала, как они могут работать с банковскими кредитами. Она стала долговременным и успешным банкиром, потому что была хорошо осведомлена и погружена в задачи каждой из сторон. Поэтому сама она ошибок не делала, и за это её любили. Может кто-то из бизнеса её и не любил за отказ в получении кредита, но зато ей был благодарен потом за то, что позволила не «вляпаться» с этими кредитами.

Банковская сфера очень консервативная, и в ней много нормативных актов. Если смотреть на Ирину Демчук с точки зрения ее роли для отрасли – её вклад в том, что у банка «Открытие», который она возглавляла в регионе, никогда не было никаких проблем.

В целом мы с Ириной Демчук были знакомы очень давно, около 20 лет. Однажды мы с ней были в большом, почти кругосветном путешествии — по дороге из Австралии в Россию мы провели 28 часов в самолёте. С точки зрения личных качеств это был очень хороший человек. Она была достойным человеком, который поддерживал инновации и благотворительные проекты, а ещё она умела дружить.

Игорь Диденко, основатель компании «Гофромастер»

— Ирину Демчук я знал достаточно долго и как профессионала – банкира, финансиста, и конечно, как человека. Поэтому, если говорить о том, чем она запомнилась – так это тем, что Ирина была профессионалом высочайшего уровня. Её профессионализм позволял ей реализовывать большие, серьёзные проекты в Новосибирской области с большим количеством промышленных предприятий и организаций других секторов экономики.

Она всегда подставляла плечо, когда казалось, что какая-то экономическая ситуация была, на первый взгляд, ну просто нерешаемая. Ирина помогала и конкретными действиями, и дружескими советами («мозговым штурмом»). Она была, как «скорая помощь», если можно так назвать, потому что достаточно сложный вопрос, с её помощью, каким-то волшебным образом решался. Ирина Демчук была настоящим другом, на которого реально можно было положиться в сложной ситуации.

На мой взгляд, она была в топ-3 представителей финансовой сферы, внесших огромный вклад в развитие экономического потенциала Новосибирской области. Она руководила несколькими банками и возглавила, в конечном счёте, банк «Открытие». На каждом своём посту она осуществляла серьёзные преобразования, внеся огромный вклад, переоценить который невозможно.

Пётр Смиренко, основатель сети клиник «СМИТРА»

— Я не был близко знаком с Ириной Николаевной, потому что с банком «Открытие» мы напрямую не работали, но из немногих встреч она запомнилась мне открытым и доброжелательным человеком. При этом она была профессионалом своего дела. У неё всегда была уверенность в голосе, что для руководителя такого ранга необходимо — и это очень показательно. Могу сказать также, что Ирина Демчук была ярким участником банковского рынка, активной и заметной фигурой. Она не только поднимала важные вопросы для рынка, она всегда предлагала свои варианты решения при обсуждениях.

Дмитрий Шевченко, директор филиала «Ингосстрах» в Новосибирске

— В это событие сложно поверить, а еще сложнее – принять его до конца. Ирина Николаевна имела безусловный авторитет в деловых кругах Новосибирска. Глубокий профессионал в банковской сфере, она всегда старалась сама разобраться в бизнесе партнера. И зачастую добивалась успеха! Мы были знакомы много лет. Обаятельный человек. Чудесный голос, задорный смех. Неиссякаемый источник энергии! Это большая потеря для всех нас.

«Континент Сибирь» выражает соболезнования родным, друзьям и коллегам Ирины Николаевны Демчук.