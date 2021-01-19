Выводы об эффективности российской вакцины «ЭпиВакКорона» против новой коронавирусной инфекцией Роспотребнадзор РФ сделал на основании итогов двух фаз клинических исследований.

Эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» от COVID-19 производства новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» составляет 100%, — заявили журналистам 19 января в пресс-службе федерального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что выводы об эффективности вакцины сделаны после проведения двух фаз клинических испытаний. Критериями оценки стали две составляющие эффективности: иммунологическая и профилактическая.

Напомним, 14 октября президент России Владимир Путин объявил о регистрации вакцины центра «Вектор» на совещании с членами правительства РФ. Массовая вакцинация этим препаратом уже началась в Новосибирской области и проходит параллельно с кампанией по вакцинации препаратом «Спутник V» центра Гамалеи. С 15 декабря первые партии вакцины «ЭпиВакКорона» начали поступать в районы Новосибирской области.