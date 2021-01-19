Депутата новосибирского заксобрания обвинили в мошенничестве на сельхозпредприятии

Обвинение по статье о крупном мошенничестве предъявлено депутату Законодательного собрания Новосибирской области. Об этом во вторник сообщили в региональном Следственном управлении СК РФ.

Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК, майор юстиции Анастасия Кулешова, по версии следствия, в июле 2017 года министерство сельского хозяйства Новосибирской области заключило соглашение с директором ООО «Сельхозпрод» и директором крестьянско-фермерского хозяйства о предоставлении субсидии на развитии семейной животноводческой фермы по региональной государственной программе. Сумма гранта — 6 млн руб., по состоянию на декабрь 2019 года его остаток составил 2 млн 376 тыс. руб.

В декабре 2019 года обвиняемые подготовили фиктивные документы о якобы выполненных работах по ремонту зернохранилища и животноводческого комплекса в посёлке Кокошкино Чулымского района. Таким образом, по версии следствия, они похитили остаток выделенной субсидии.

В отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело по части четвертой ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершённое в особо крупном размере).

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавили в СУ СК.

Как сообщил «Континенту Сибирь» старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин, речь идёт о депутате Законодательного собрания Новосибирской области, единороссе Валентине Сичкарёве. Обвинение предъявлено как парламентарию, так и директору ООО «Сельхозпрод» (по данным Rusprofile, Валентин Сичкарев является учредителем ООО «Сельхозпрод», руководит предприятием Виталий Кухта — «КС»), а также главе крестьянско-фермерского хозяйства Чулымского района.

Ранее сообщалось о том, что в связи с гибелью людей под лавиной в Норильске задержан бывший новосибирский депутат.