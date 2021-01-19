Корпоративные клиенты Сбера получили возможность работать с заграницей через мобильное приложение

Корпоративные клиенты Сбера теперь могут отправить экспортный или импортный контракт на валютный контроль прямо в мобильном приложении интернет-банка «СберБизнес» на платформе Android.

Прохождение валютного контроля — законодательная обязанность всех участников ВЭД. Валютному контролю подлежат все операции и расчёты с иностранными компаниями или гражданами как в валюте, так и в рублях.

Сейчас это можно сделать с помощью мобильных сервисов Сбера. Для этого достаточно зайти в раздел «ВЭД» приложения, сфотографировать контракт камерой смартфона (или вложить файлом) и отправить документ в банк.

«Раздел «ВЭД» появился в нашем мобильном приложении на Android и iOS в конце 2020 года, — вспоминает советник заместителя председателя правления Сбербанка Наталья Голудина.— Помимо списка контрактов на валютном контроле и уведомлений с их статусами раздел также показывает уникальный номер каждого контракта, даты создания и завершения обязательств по нему и сальдо в валюте. Раньше такая информация была доступна только в веб-версии «СберБизнес», поэтому для работы с контрактами требовался компьютер или ноутбук. Теперь это можно делать со смартфона».

Пока данная функция доступна только владельцам Android-устройств. Релиз для платформы iOS анонсирован на февраль.