Около 20% всех педагогических работников региона подали заявку на прививку от новой коронавирусной инфекции. По словам чиновников, вакцинация носит исключительно добровольный характер.

В настоящее время уже 6708 учителей и преподавателей Новосибирской области проявили готовность вакцинироваться от COVID-19. Это составляет около 20% от всего педагогического состава области. Такие цифры привел журналистом в ходе брифинга 19 января министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. При этом он уточнил, что на данный момент первую дозу вакцины получили 677 педагогов, вторую – 346.

«До 1 марта нам была поставлена задача всех желающих провакцинировать. Запасы вакцины это сделать позволяют. Сегодня-завтра составляем графики и с четверга начинаем полноценно вести процесс», — рассказал подробности Сергей Федорчук.

По словам министра, плана поставить вакцину 100% педагогов нет, учитывая то, что вакцинация носит исключительно добровольный характер.

Пока прививку педагогам будут ставить лишь в стенах лечебных учреждениях. А вот будет ли массовая вакцинация в дальнейшем проводиться на базе самих учебных заведений – зависит от решений на федеральном уровне, подчеркнул министр.

Напомним, 14 января в Новосибирске и Новосибирской области была объявлена массовая вакцинация жителей от COVID-19.