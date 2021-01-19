«Триколор» запускает программы страхования здоровья и автомобилей от компании «Росгосстрах»

Мультиплатформенный оператор «Триколор» развивает сервис «Триколор Страхование» и предлагает своим клиентам оформить «коробочные» программы страхования на случай диагностирования онкологических заболеваний «Здоровье дороже» и автострахования «Каско Профессионал» от компании «Росгосстрах».

Лимит по программе «Здоровье дороже» составляет 8 млн рублей. Также в полис включена единовременная выплата 250 тыс. рублей при диагностировании онкологического заболевания. Помимо прямых затрат на лечение в российских клиниках, полис покрывает расходы на лекарственные препараты, проезд и проживание, в том числе на пребывание в палатах повышенной комфортности.

«С полисом «Росгосстраха» «Здоровье дороже» человек, у которого диагностировано опасное заболевание, получает всю необходимую юридическую, медицинскую, финансовую поддержку с нашей стороны. Мы сопровождаем клиента на всех этапах с момента постановки диагноза, перепроверяем его с помощью дополнительных обследований и анализов, направляем на лечение в крупнейшие федеральные медицинские клиники, в которых используются передовые медицинские технологии, и продолжаем контроль состояния здоровья после окончания лечения, — отметила член правления компании «Росгосстрах» Елена Белоусенко. — Благодаря нашему сотрудничеству с «Триколором» оказание качественной медицинской помощи в лечении онкологических заболеваний станет доступнее для многих россиян».

«Триколор» последовательно расширяет линейку продуктов страхования здоровья: весной мы стартовали с программой «Коронавирус.НЕТ», в этом году выходим с новой — на случай диагностирования онкологических заболеваний. Людям, оказавшимся в непростой ситуации, особенно требуется поддержка, в том числе финансовая. Особенность программы «Здоровье дороже», которую мы предлагаем совместно с нашим стратегическим партнёром, компанией «Росгосстрах», заключается в том, что она покрывает практически все расходы при диагностике и лечении рака», — прокомментировал руководитель службы продаж и обслуживания на корпоративном рынке «Триколора» Илья Упхонов.

Также в январе «Триколор» совместно с «Росгосстрахом» запускает программу страхования для автовладельцев «Каско Профессионал». Она предназначена для опытных водителей и предусматривает возмещение ущерба, нанесённого автомобилю клиента в случае ДТП или падения предметов. Помимо этого, в покрытие полиса входят расходы на ремонт и техническую помощь на дороге, например, траты на доставку до 10 литров топлива, вызов специалистов по замене колеса или запуск двигателя.

Максимальная страховая сумма по этому продукту составляет 600 тыс. рублей. Важно, что для получения полиса не требуется проведение осмотра автомобиля. Стать участником «Каско Профессионал» можно при наличии отечественного автомобиля не старше семи лет, а иномарки — не старше 12 лет.

Оформить полисы «Здоровье дороже» и «Каско Профессионал» компании «Росгосстрах» можно на сайте «Триколора» в специальном разделе «Страхование», где также подробно описаны условия программ страхования.