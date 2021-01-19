О том, как обстоит ситуация с COVID-19 в школах – рассказал в ходе брифинга министр образования региона Сергей Федорчук.

Школы Новосибирской области начали новую четверть в очном режиме. Уровень заболеваемости коронавирусом среди учащихся и педагогов тревоги не вызывает. Об этом во время брифинга 19 января журналистам рассказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

«Новогодние праздники не преподнесли нам серьезных сюрпризов. Никакого роста заболеваемости мы не выявили. Но мы осторожны в прогнозах и в течении недели будем пристально наблюдать за ситуацией», — сообщил Сергей Федорчук.

Напомним, в декабре школьные каникулы продлили в регионе на неделю, до 18 января, чтобы оценить ситуацию с числом заболевших после праздников.

По информации минобра, из 1296 работников системы образования, которые на данный момент находятся на больничном, «ковидом» болеют 89 человек. Остальные имеют больничный лист по другим болезням.

Отметил министр и тот факт, что в текущем сезоне в системе образования Новосибирской области не выявлен ни один случай заболевания гриппом, на спад пошла и заболеваемость ОРВИ. На карантин по ОРВИ закрыты лишь 7 групп в детских садах, которые посещали 65 детей.