Новосибирские парламентарии: «Задачи штрафовать нет, есть необходимость сделать движение древесины законным»

Бизнесмены, занимающиеся приемом и отгрузкой древесины в Новосибирской области, узнали о необходимости постановки на учет только после проверок их работы и начисленных штрафов. Об этом стало известно 19 января на аграрном комитете Законодательного собрания Новосибирской области.

О практике реализации регионального закона, регламентирующего работу пунктов приема и отгрузки древесины, на заседании комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям рассказал замминистра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Алексей Севастьянов. Напомним, согласно закону, пункты подлежат обязательной постановке на учет в министерстве природных ресурсов и экологии, а коммерсантам выдается соответствующее свидетельство.

По словам замминистра, на 18 января в регионе работают 243 пункта приема и отгрузки древесины, выдано 255 свидетельств о постановке на учет. Бизнесмены получили 16 отказов: поданные документы не соответствовали установленному законом порядку. 12 пунктов были сняты с учета на основании заявлений юридических лиц и ИП.

Вместе с прокурорами специалисты минприроды проверили 103 пункта. Вынесено 10 представлений об устранении нарушений, возбуждено 22 дела об административных правонарушениях, на основе которых 21 должностное лицо привлечено к административной ответственности. 12 нарушителей предупредили, еще 9 оштрафовали на общую сумму в 360 тыс. рублей, рассказал Алексей Севастьянов.

Комментируя отчет, парламентарии вступились за предпринимателей, которые «по большому счету законопослушны». По словам заместителя председателя аграрного комитета Заксобрания Новосибирской области Дениса Субботина, несколько коммерсантов были готовы принять участие в обсуждении, но не смогли приехать, поскольку работают в отдаленных районах. Бизнесменов, по его словам, штрафовали на 40 тыс. рублей. «ИП жалуются, что не знали о том, что закон вступил в силу. Проверки приходили неожиданно», — пояснил парламентарий. Он предложил, поскольку список пунктов есть, заблаговременно информировать предпринимателей об изменениях в касающемся их законодательстве. «У нас нет задачи штрафовать, а есть необходимость сделать движение древесины законным и прозрачным», — пояснил Денис Субботин, оговорившись, что «незнание закона, понятно, не освобождает от ответственности».

«Когда мы принимали этот закон, вообще было непонятно, как он будет работать. Сейчас можно подвести первые итоги. Почти все (предприятия) зарегистрировались и работают в рамках. Однако нужно еще убедиться в том, что весь пиломатериал проходит через эти пункты законно. Первый шаг уже сделан и, наверное, мы к осени, где-то к ноябрю, еще раз попросим представителей областного правительства рассказать, как идет работа и контроль за движением древесины», — рассказал СМИ после заседания комитета Денис Субботин.