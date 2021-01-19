Новосибирские аграрии запасаются удобрениями в преддверии резкого роста цен

АПК Новосибирской области продолжают подготовку к предстоящим весенним полевым работам, сейчас аграрии активно закупают минеральные удобрения. По прогнозу министра сельского хозяйства региона Евгения Лещенко, цена на них может повыситься сразу на 15%.

О подготовке аграриев к предстоящим весенним полевым работам Евгений Лещенко рассказал на заседании комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Законодательного собрания новосибирской области. Как пояснил министр со ссылкой на последние данные Россельхозцентра, кондиционность семенного материала в регионе составляет 75 %.

«Отстают немного по подготовке семенного материала районы, в которых много КФХ – Краснозерский, Ордынский, Тогучинский, нужно подтянуться Новосибирскому и Мошковскому районам. На 100% кондиционный семенной материал только в одном районе, Коченевском», — рассказал глава министерства.

По словам Евгения Лещенко, сейчас аграрии активно копят материальные ресурсы к предстоящей посевной. Объемы приобретенных ГСМ в министерстве пока не мониторили, но оценили объемы закупленных минеральных удобрений. По информации министра, на складах сельхозпредприятий региона, не считая того объема, на который заключили договоры, но он еще находится у поставщиков, находится 15, 5 тыс. т удобрений. В лидерах традиционно Краснозерский район, где уже накоплено более 6 тыс. т минеральных удобрений.

Евгений Лещенко добавил, что аграриям предстоит сформировать запасы в максимально сжатые сроки, поскольку, по его данным, прогнозируется рост цен на комплексные минеральные удобрения «примерно на 15%».