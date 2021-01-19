«Ростелеком» составил отчет о том, какие фильмы смотрели сибиряки на праздники

По данным видеосервиса Wink, на новый год сибиряки выбирали как проверенные праздничные хиты, так и громкие премьеры. Лидерами по числу просмотров стали первые две части рождественского фильма «Один дома» и самый нашумевший блокбастер 2020 года — «Довод» Кристофера Нолана.

В число самых покупаемых фильмов также вошла серия экранизаций романов про Гарри Поттера, рождественский мультфильм «Гринч» и «Аватар» Джеймса Кэмерона. Среди премьер прошлого года самыми популярными стали авантюрное кино «Джентльмены» Гая Ричи, киноадаптация одноименного мультфильма от Disney «Мулан» и фильм Роберта Земекиса «Ведьмы» по роману Роальда Даля.

«Новогодние предпочтения пользователей Wink еще раз доказали, что в каникулы семьи собираются вместе, чтобы посмотреть старые добрые фильмы или новинки, которые они не смогли увидеть на большом экране», — отметил заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Александр Бойкиня.

В январе Wink также представляет премьеры, которые найдут отклик у разных пользователей видеосервиса. В частности, это документальный проект о России журналиста, писателя и главного редактора Esquire Сергея Минаева. Фильм-антология «Девяностые» состоит из нескольких тематических блоков, каждый из которых посвящен самым важным темам той эпохи: политике, телевидению и рекламе, музыке и ночной жизни. Первый фильм «Мумий Тролль. Морская» уже доступен для просмотра.

Среди других новинок Wink — биографическая драма «Дэвид Боуи. Человек со звезды», премьера которой запланирована на 21 января 2021 года, и скандинавский драматический триллер «Глубокое погружение», который понравится любителям историй о выживании в экстремальных условиях.