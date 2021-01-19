— Мы начали работать уже с 3-го января, и первая рабочая неделя прошла хорошо. Могу отметить, что деловая активность горожан началась намного раньше, чем в предыдущие годы. Что касается нашего бизнеса, связанного с ремонтом автомобилей, то на новогодних праздниках был резкий всплеск. Он был в принципе ожидаем и связан с тем, что из-за закрытых границ и подорожания курса доллара люди предпочли провести новогодние праздники, путешествуя на курорты, либо отправившись к друзьям на машинах, что вызвало потребность в более частом обслуживании авто. За первые 14 дней января выручка со станций техобслуживания увеличилась на 53% к тем же двум неделям января прошлого года. То есть мы сейчас работаем с опережением с точки зрения динамики. Хотя мало о чем можно судить только по двум неделям.

Не считаю, что 2021-ый год будет рекордным. В плане экономики большого всплеска не будет, но тем не менее, на этот год мы запланировали рост порядка 27%. Несмотря на пандемию, в 2020 году нам удалось выполнить план на 99,97%, то есть мы не дотянули всего лишь 0,03%. Также в 2021-ом году планируется открыть еще 50 новых станций.

На месте властей я бы перестал вводить ограничения, в которых нет никакой логики и которые никак не влияют на экономическую обстановку. К примеру, ограничения в работе баров и ресторанов, из-за которых им можно работать только до 12 часов ночи. Вирус же не исчезает после полуночи и не становится более активным – это ведь абсурдно. Считаю, надо перестать искусственно придумывать ограничения. Второе – это увеличение налогов и отмена ЕНВД, поскольку это колоссальный удар для бизнеса. В нашей отрасли это увеличение отчисляемых налогов в 10 раз, и эту сумму для выплаты надо где-то брать при сложившейся ситуации в стране в целом.