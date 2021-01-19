«Континент Сибирь» поинтересовался у представителей регионального бизнеса, как прошла их первая рабочая неделя, каковы ощущения от наступившего делового сезона, какие ожидания возлагают представители бизнеса на 2021 год, а также узнал, какие экономические меры они бы рекомендовали федеральной и региональной власти, если бы их мнение учитывалось.
Справка. По итогам 2019 и 2020 годов «Континент Сибирь» выделял «Компании года» и «Персоны года» в ключевых отраслях экономики. Именно к ним в первую очередь обращался «Континент Сибирь» при подготовке материала.
1Игорь Белокобыльский, генеральный директор ГК «Стрижи»
— Год у нас начался прекрасно, первая рабочая неделя прошла очень конструктивно и позитивно. Планы дальнейшие – хорошие, обстановка – благоприятная, по моим ощущениям год должен быть положительным. В планах – ещё более продуктивно работать. Сейчас, на мой взгляд, время фантастических возможностей, и мы его должны использовать, но для этого, конечно, нужно обладать интеллектом и волей. 2021-ый год будет очень интересным, но непростым. Будет предельно жёстко не только с точки зрения нашей компании и нашего рынка, но в принципе по отношению ко всему нашему обществу.
Если говорить об отношении к власти, то наблюдается разнонаправленная ситуация. Если исполнительная власть у нас и в Москве пытается быстро и своевременно отрабатывать вызовы современности, то Государственная дума, на мой взгляд, парит в свой бронзовой недосягаемости и не желает видеть, осознавать требования времени и принимать хоть какие-то решения, которые могли бы помочь экономике России реализовать потенциалы сегодняшнего дня.
2Виктор Шкуренко, соучредитель продуктовых сетей «Низкоцен», «Победа», «SPAR Омск»
— Первая рабочая неделя 2021 года прошла достаточно спокойно. Очень трудно после длинных каникул войти обратно в деловой ритм, но в принципе, с начала нового года стараюсь заранее думать, что будет в будущем году – этому как раз и были посвящены выходные. По-прежнему пока сохраняется неопределённость с тем, что будет в будущем, как дальше будет развиваться история с пандемией коронавируса. Из-за этого многие компании откладывают пока какие-то организационные решения. Хотя сейчас в стране и нет локдауна, всё равно небольшие ограничения сохраняются, и в этой ситуации сложно строить планы на будущее.
Последние два года я ставлю цели через систему сбалансированных показателей (инструмент стратегического управления результативностью, позволяющий менеджерам отслеживать исполнение заданий сотрудниками, а также последствия исполнения или неисполнения — «КС»). В этом году, как и в прошлом, я отменил цифровые показатели по выручке и настраиваю сотрудников на то, что надо продолжать работать, следить за издержками и развиваться. Мы сейчас вынуждены осторожничать, как в стратегии, так и в тактике.
Если говорить о регулировании экономики, я придерживаюсь либертарианских взглядов, поэтому несмотря на пандемию, я бы рекомендовал властям вернуться к неолиберальным рецептам, хоть они и из 90-х годов. А именно: больше частной экономики, больше экономических свобод, снизить налоговую нагрузку, меньше вмешиваться в экономику и исключить любое давление на бизнес со стороны правоохранительной и судебной системы.
— Мы начали работать уже с 3-го января, и первая рабочая неделя прошла хорошо. Могу отметить, что деловая активность горожан началась намного раньше, чем в предыдущие годы. Что касается нашего бизнеса, связанного с ремонтом автомобилей, то на новогодних праздниках был резкий всплеск. Он был в принципе ожидаем и связан с тем, что из-за закрытых границ и подорожания курса доллара люди предпочли провести новогодние праздники, путешествуя на курорты, либо отправившись к друзьям на машинах, что вызвало потребность в более частом обслуживании авто. За первые 14 дней января выручка со станций техобслуживания увеличилась на 53% к тем же двум неделям января прошлого года. То есть мы сейчас работаем с опережением с точки зрения динамики. Хотя мало о чем можно судить только по двум неделям.
Не считаю, что 2021-ый год будет рекордным. В плане экономики большого всплеска не будет, но тем не менее, на этот год мы запланировали рост порядка 27%. Несмотря на пандемию, в 2020 году нам удалось выполнить план на 99,97%, то есть мы не дотянули всего лишь 0,03%. Также в 2021-ом году планируется открыть еще 50 новых станций.
На месте властей я бы перестал вводить ограничения, в которых нет никакой логики и которые никак не влияют на экономическую обстановку. К примеру, ограничения в работе баров и ресторанов, из-за которых им можно работать только до 12 часов ночи. Вирус же не исчезает после полуночи и не становится более активным – это ведь абсурдно. Считаю, надо перестать искусственно придумывать ограничения. Второе – это увеличение налогов и отмена ЕНВД, поскольку это колоссальный удар для бизнеса. В нашей отрасли это увеличение отчисляемых налогов в 10 раз, и эту сумму для выплаты надо где-то брать при сложившейся ситуации в стране в целом.
4Владимир Исюк, директор АО «НЗПП С ОКБ»
— Вхождение в 2021 год оказалось существенно лучше, чем в 2020 год с точки зрения формирования кредитного портфеля заказов, загрузки предприятия. И совершенно точно наступивший год просматривается лучше, чем 2020 год.
Несмотря на сложности, прошлый год мы закончили достаточно хорошо, с нормальной прибылью. 2021 год – это год завершения нашей федеральной целевой программы технического перевооружения завода. В декабре 2020 года мы оформили заем Фонда развития промышленности (ФРП) и банковскую гарантию «Новикомбанка», что позволяет нам раскассировать уже в 1 квартале 2021 году 400 млн руб. и своевременно завершить техническое перевооружение предприятия. Поэтому расслабляться было некогда, и с нового года все включились в работу в режиме 24 часа в сутки. АО «НЗПП С ОКБ» — предприятие, в основном работающее на гособоронзаказ (ГОЗ), поэтому наши цели на год – совершенствование технологий и безусловное исполнение ГОЗ.
Мы научились работать в любых экономических условиях, поэтому разные льготы и преференции нас только расслабляют. Но я, конечно, считаю полезными (и мы стремимся использовать для себя) законодательные инициативы РФ по развитию импортозамещения, в частности в радиоэлектронной промышленности, в сфере ИТ-технологий, в развитии дизайн-центров микроэлектроники. Подобные льготы и преференции конечно, необходимы для российской экономики.
5Олег Каржавин, управляющий новосибирским филиалом «Новикомбанка»:
— Сейчас идёт оживление экономики, и мы работаем в плановом режиме. Корпоративным клиентам ГК «Ростех» по СФО и Дальнему Востоку продолжаем обслуживание по счетам ГОЗ в рамках ФЗ 275. Корпоративное кредитование, предоставление банковских гарантий будут востребованы в период оживления. Для компаний МСБ это экспресс гарантии по ФЗ 44 и ФЗ 223, кредитование для соисполнения ГОЗ. Для сотрудников предприятий корпорации ГК «Ростех» банк готов осуществлять кредитование, рефинансирование кредитов других банков и «Банк на работе» (обеспечение получения сотрудником интересующей его информации, не покидая рабочего места и не приходя в отделение банка- «КС»).
6Антон Горестов, основатель сети кофеен PRIMETIME COFFEE
— Первая неделя наступившего года прошла сдержанно, поскольку в сфере общественного питания по-прежнему действуют ограничения, и я вижу небольшое снижение общего спроса у людей. Это объясняется тем, что люди чаще и работают из дома, и готовят сами дома чаще и, соответственно, реже выходят на улицу. Хочется верить, что последствия прошлого «коронакризисного» года развеются в ближайшее время, хотя бы к лету. Но думаю, ещё года 2-3 даже после снятия всех ограничений бизнес в сфере общепита, и не только в этой сфере, ещё будет восстанавливаться. Конкуренция, скорее всего, будет более изощрённой, но мы к этому готовы. На текущий момент мы одна из крупных сетей кофеен в Новосибирске, и в 2021 году будем принимать меры: расширять ассортимент, вводить более интересные коммуникации со своими гостями, расширять систему лояльности и прочее.
Властям я бы предложил перестать ограничивать общественное питание в режиме работы. Уверен, что рынок сам всё откорректирует, а превентивные меры – к примеру, отсутствие возможности работать после 12 часов ночи и до 8 утра – лишние и малоэффективные. Я бы убрал эти ограничительные меры, а также компенсировал представителям бизнеса затраты на гигиену, к примеру, которые в принципе были, но только первые два месяца, а не всё время действия ограничений.