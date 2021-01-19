«Чёртово колесо» с Михайловской набережной в Новосибирске вновь выставлено на продажу

Колесо обозрения, стоявшее на набережной Речного вокзала в Новосибирске до 2020 года, снова появилось на сервисе Avito. Его продают за 20 миллионов рублей.

Аттракцион, который демонтировали после установки более «продвинутого» аналога – 70-метровой конструкции с павильоном-возвышением и застеклёнными кабинами, находится в продаже уже второй год. Впервые он был выставлен по цене 20 млн руб., позже его стоимость была снижена до 18 млн руб. Теперь за объект вновь просят первоначально заявленную сумму.

Согласно информации о товаре, высота колеса – 34,7 метра. Год выпуска – 2014, при этом, как уверяет продавец, аттракцион находится в идеальном состоянии.

«На аттракционе установлена яркая двусторонняя иллюминация. Более 5000 светодиодных лампочек управляется мощным контроллером. Аттракцион укомплектован кабиной оператора, площадкой для посадки и высадки посетителей», — говорится также в объявлении.

В объявлении подчёркивается, что колесо не имеет фундамента. Это облегчает его транспортировку и установку, а также «значительно упрощает получение разрешения на его размещение». Также, по словам продавца, для установки объекта не требуется согласования с Ростехнадзором.

Напомним, стоимость нового колеса обозрения на Михайловской набережной, признанного самым высоким за Уралом, – 139 млн руб.