Умерла глава банка «Открытие» в Новосибирской области Ирина Демчук

Федор Туров
 

Как стало известно «Континенту Сибирь», в ночь на 19 января в возрасте 56 лет ушла из жизни старший вице-президент — управляющий Сибирским филиалом ПАО «ФК Открытие» Ирина Демчук. Смерть, по данным источников «КС», наступила от остановки сердца.

Ирина Николаевна Демчук родилась в городе Далматово Курганской области 21 февраля 1964 года. Окончила с отличием Шадринский кооперативный техникум и Новосибирский институт советской кооперативной торговли. Является кандидатом экономических наук. Имела многолетний опыт работы в руководящем звене различных крупных компаний. Была активным деятелем банковского сектора Сибири, работала в таких финансовых организациях, как «Белонфинбанк», «Сибэкобанк», «НОМОС-БАНК», «НОМОС-БАНК-Сибирь» (Новосибирсквнешторгбанк). Неоднократно становилась обладателем звания «Банкир года». Также интервью с ней вошло в топ самых заметных интервью года, вышедших в «Континенте Сибирь» в 2020 году.

Представители банка «Открытие» уже подтвердили факт смерти руководителя. Также следует упомянуть, что в 2020 году Ирина Демчук переболела коронавирусом и успешно восстановилась после болезни, вернувшись к активной деловой жизни.

Редакция «КС» выражает соболезнования родным, друзьям и коллегам Ирины Николаевны Демчук.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  