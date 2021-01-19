Суд помешал организовать лодочную станцию на федеральном водоёме районным властям в Иркутской области

Суд в Иркутской области удовлетворил иск природоохранного прокурора, потребовавшего вернуть в федеральную собственность земельный участок на берегу Усть-Илимского водохранилища. Его вместе с частью акватории незаконно использовали местные власти.

Согласно результатам прокурорской проверки, органы местного самоуправления Усть-Илимского района предоставили участок лодочному кооперативу, сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура 19 января. При этом водный объект, входящий в эту территорию, находится в федеральной собственности.

Природоохранный прокурор потребовал признать незаконным постановку земельного участка на кадастровый учёт и договор аренды с организацией, а также обязать Енисейское бассейновое водное управление Росводресурсов уточнить границу Усть-Илимского водохранилища. Иск прокурора удовлетворён в полном объёме.

По данным агентства «Интерфакс», площадь участка – 1,9 тыс. квадратных метров.

Ранее сообщалось о том, что суд потребовал от администрации Томска прекратить загрязнение озёр.