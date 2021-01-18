Рыбные консервы и обручальные кольца подорожали в Новосибирской области

Потребительские цены в Новосибирской области выросли за декабрь на одну десятую процента, а за 2020 год – на 4,4%. Среди продовольственных товаров больше всего подорожали рыбные консервы, а среди прочих – золотые обручальные кольца, следует из данных Новосибирскстата.

По данным ведомства, продовольственные товары за декабрь не подорожали, однако в течение 2020 года они выросли на 5,4%.

Самыми дорогими продуктами в минувшем году стали рыбные консервы – их цена поднялась на 30,1%, икра лососевых рыб — стоимость деликатеса возросла на 32,3%, подсолнечное масло, которое оценивалось на 33,4% выше, а также сахар (на 46,1%), гречневая крупа (на 33,6%) и картофель (на 33,2%). При этом на 13,9% подешевело пшено, на 3,1% — мороженые кальмары, а на 3% — варёная колбаса.

Непродовольственные товары подорожали за декабрь на 0,1%, а за год – на 2,5%.

Больше всего цены выросли на золотые обручальные кольца (на 22,6%), пелёнки для новорождённых (на 9%), зубную пасту (на 6,5%) и табачные изделия (на 7,9%). Легче приобрести стало светодиодную лампу, которая подешевела на 10,8%, мужские куртки из натуральной кожи – их стоимость снизилась на 4,4%, пену для бриться – она стала доступнее на 4,9%, а также упавшие в цене на 6,1% женские туфли с верхом из натуральной кожи.

Стоимость услуг в Новосибирской области выросла за декабрь на 0,2%, а за весь прошедший год – на 2,5%.

Самыми дорогими оказались абонентская плата за пакет услуг сотовой связи, цены на которые поднялись на 11,2%, проживание в студенческом общежитии – оно стало менее доступно на 20,7%, а также клинический осмотр животных – ветпомощь выросла в цене на 12,1%. Подешевели в регионе услуги абонентской платы за интернет – на 19,9% и полёты в самолёте эконом-классом, стоимость которых упала на 29,3%.

Ранее сообщалось о том, что сибиряки стали на один процент меньше потреблять электричества.