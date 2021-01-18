Торгующим в отдаленных селах новосибирским бизнесменам расширят список мер поддержки

Власти Новосибирской области расширили меры финансовой поддержки по линии минпромторга для предпринимателей, получающих субсидию по транспортным расходам на доставку товаров в отдаленные села.

Правительство Новосибирской области одобрило изменения в законопроект, регламентирующий меры финансовой поддержки торговли. Сам проект в понедельник, 18 января на заседании правительства представил глава регионального минпромторга Андрей Гончаров. Он пояснил, что изменения предполагают исключение прямого указания на конкретный вид финансовой поддержки бизнесменов, доставляющих товары в отдаленные села.

Напомним, сейчас коммерсанты, которые возят продукцию в населенные пункты, удаленностью от 11 км от областного центра, получают субсидию на компенсацию части транспортных расходов. При этом другими субсидиями по линии минпромторга они воспользоваться уже не могут. Изменения в закон это ограничение снимут. При этом требования к получателям субсидий по доставке товаров первой необходимости (хлеб, соль, сахар, мука, чай и так далее – «КС») останутся прежними. Полностью они прописаны в постановлении правительства Новосибирской области от 23.04.2012 №212-п.