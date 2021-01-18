Красноярцам запретили окунаться в крещенские проруби из-за коронавируса

В Красноярском края отменили традиционные крещенские купания из-за опасности коронавируса. При этом жителям разрешили освящать воду и приходить на богослужение в городские храмы в масках.

Раздача святой воды и праздничные богослужения пройдут в регионе с 18 по 20 января, сообщили в паблике Красноярской епархии РПЦ соцсети «ВКонтакте» в понедельник.

Как пояснил руководитель пресс-службы региональной епархии Андрей Скворцов, с точки зрения православной веры крещенские купания не являются необходимостью.

«Для верующих в день Крещения Господня важна молитва, Литургия и святая вода — Великая агиасма, — приводит паблик слова руководителя пресс-службы Красноярской епархии Андрея Скворцова. — Мы идём навстречу рекомендациям Роспотребнадзора и не хотим устраивать массовые скопления людей во время пандемии. Также мы призываем всех верующих, которые в дни празднования Святого Богоявления придут на Литургию и за святой водой, соблюдать масочный режим и сохранять социальную дистанцию».

По информации другого паблика социальной сети, в ночь на Крещение рядом с традиционными местами купаний в Красноярском крае будут дежурить сотрудники Росгвардии. Правоохранители собираются штрафовать нарушителей на сумму от 500 до тысячи рублей.

Ранее сообщалось о том, что мэрия Новосибирска опубликовала новый список крещенских купелей.