В селе Вознесенка Баганского района Новосибирской области завершено строительство Дома культуры на 100 посадочных мест в рамках национального проекта «Культура». Торжественное открытие состоялось 15 января. Строительство нового здания началось в июле и завершилось в декабре 2020 года. В объект было вложено 60,6 млн рублей – средства федерального и областного бюджетов.

Напомним, что дом культуры в с. Вознесенка был построен при участии министерства строительства Новосибирской области по типовому проекту, разработанному по инициативе регионального министерства культуры. Речь идет о линейке экономически эффективных проектов по строительству на территории Новосибирской области быстровозводимых зданий культурно-досуговых учреждений для повторного применения.

В торжественной церемонии открытия приняла участие заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова и заместитель министра культуры региона Евгений Сазонов. По словам Ирины Мануйловой в 2020 году в рамках национального проекта «Культура» для сельских территорий приобретено семь автоклубов, открыто три модельных библиотеки. В 2021 году нацпроект будет продолжен новыми программами – в первую очередь, это реконструкция и капитальные ремонты детских школ искусств, открытие новых модельных библиотек, приобретение автоклубов для тех районов, где их еще нет и др.

По данным Synapsenet, подрядчиком по выполнению работ по строительству объекта «Здание дома культуры в с. Вознесенка Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области» являлось ООО «Корона». Ее учредителем и директором, по данным Rusprofile, является бизнесмен Евгений Колчев.

Возможности помещений дома культуры позволят проводить различные мероприятия, а также выделить специализированные помещения для кружковой работы, творческих занятий и музейно-выставочной деятельности – в зависимости от потребности жителей населенного пункта. Дом культуры оснащен современным звуковым и световым оборудованием. В новом учреждении также созданы условия для маломобильных граждан.

В региональном министерстве культуры отметили, что здание старого дома культуры в с. Вознесенка было построено в 1967 году, капитальный ремонт за время эксплуатации не производился. В связи с аварийным состоянием эксплуатация зрительного зала была прекращена. Занятия с участниками клубных формирований проводились в кабинете и фойе.

Строительство нового здания началось в июле и завершилось в декабре 2020 года. В объект было вложено 60,6 млн рублей – средства федерального и областного бюджетов.

Всего в 2020 году в районах Новосибирской области построено два новых дома культуры в рамках нацпроекта – в п. Чернаково Ордынского района и с. Вознесенка Баганского района. В 2021 году планируется построить один дом культуры – в п. Мирный Тогучинского района.

Паспорт нацпроекта «Культура» разработан минкультуры России во исполнение Указа президента Российской Федерации Владимира Путина от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и включает в себя три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Цель проекта – увеличение к 2024 году числа граждан, вовлеченных в культуру, путем создания современной инфраструктуры культуры, внедрения в деятельность организаций культуры новых форм и технологий, широкой поддержки культурных инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности. Срок реализации нацпроекта: с января 2019 года по 2024 год включительно.