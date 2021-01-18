Двадцатипятилетняя девушка умерла от коронавируса в Новосибирской области

Как сообщили в оперативном штабе по Новосибирской области, 18 января в регионе выявлено 138 новых случаев заболевания, 97 пациентов признаны вылеченными. Не удалось спасти девятерых человек, в их числе – молодая женщина.

По данным штаба, всего с начала пандемии в Новосибирской области зарегистрировано 30 461 случай коронавирусной инфекции, в том числе 1 732 – среди детей, а из больниц выписали 27 258 пациентов с заболеванием.

В течение суток от коронавируса в Новосибирской области скончались мужчины 60, 65 лет и 81 года, а также женщины 25, 62, 64, 84 и 89 лет. Всего из-за инфекции умерло 1 114 жителей региона.

В Кузбассе 112 новых случаев коронавируса (всего – 28 044), в течение суток вылечились 152 пациента, у которых было выявлено заболевание (всего – 25 233), погибли от инфекции два человека (всего – 501). В Алтайском крае за сутки заболело 195 человек (всего – 36 542), выздоровело 129 человек (всего – 32 709), скончались десять пациентов (всего – 1055).

Напомним, в понедельник в правительстве Новосибирской области начали рассматривать вопрос о снятии всех «коронавирусных» ограничений. Пока же режим повышенной готовности продлён до марта.