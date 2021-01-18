«Идёт выдавливание»: профсоюз новосибирского вуза раскритиковал работу нового директора

Члены профсоюза Сибирского института управления — филиала РАНХиГС выступили с открытым письмом в средства массовой информации, где раскритиковали действия назначенного в мае директора вуза Олега Фёдорова. Они пожаловались на «выдавливание» сотрудников, имеющих собственное мнение на развитие университета, и увеличение зарплаты административно-управленческого персонала на фоне фактического сокращения фонда оплаты труда преподавателям.

Письмо подписано председателем профкома работников вуза Галиной Плясулей. По мнению сотрудников университета, действия нового руководителя разрушают структуру вуза, благодаря которой в учебном заведении много лет успешно готовили государственных служащих.

«Идёт (…) выдавливание тех, кто имеет собственную позицию, не совпадающую с позицией нового директора, кому действительно не безразлична судьба вуза, тех, кто мешает директору проводить так называемые «реформы» (…) Те, кто имеет собственную позицию, не совпадающую с позицией директора, разными способами вытесняются из Института, а кто-то, не выдерживая напряжения и психологического давления, уходит сам. Причём уходят лучшие специалисты», — говорится в тексте послания.

В профсоюзе также отмечают, что новый директор необоснованно увеличивает зарплату административно-управленческого персонала. Так, если в 2019 году на зарплату управленцам выделялось 93 млн руб., то в 2020 году, по данным плана финансово-хозяйственной деятельности, эта сумма выросла до 110 млн руб. При этом фонд оплаты труда профессорско-преподавательского состава остаётся прежним, хотя количество научных сотрудников в вузе растёт.

Авторы письма подчёркивают, что все нововведения в деятельности вуза не обсуждаются с его сотрудниками. Они отметили, что подобная ситуация складывается впервые за всё время работы учебного заведения.

Это не первый случай массового недовольства руководством университета после его присоединения к Академии народного хозяйства РФ вместе с 12 другими вузами в 2010 году. Осенью 2019 года преподаватели учебного заведения выступили против позиции директора новосибирского филиала Сергея Сверчкова, утверждавшего, что зарплата научных сотрудников вуза – одна из самых высоких в Новосибирске.

Кроме того, на сайте отзывов о вузах «Типичный абитуриент» на днях появилось сообщение о том, что студентов РАНХиГС заставляют массово отмечать посты, содержащие негативную информацию об университете.

«Административные лица (директор, старосты курса и прочие) агитируют студентов жать кнопку «НЕ ВЕРЮ», — пишет один из студентов.

Напомним, в октябре Олег Фёдоров рассказал «Континенту Сибирь» о своей работе.