В Новосибирске рассматривают вопрос о возможном снятии ограничений, введённых из-за опасной инфекции. На текущий момент статистика по заболеваемости COVID-19 в Новосибирской области позволяет переходить к снятию практически всех ограничений. Об этом на оперативном совещании в понедельник, 18 января сообщил глава территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

«Эпидобстановка на территории Новосибирской области остаётся стабильной. На протяжении пяти недель у нас идёт снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, всплеска заболеваемости на данный момент нет», — отметил Щербатов.

По его словам, среднесуточный средний прирост по COVID-19 в регионе сейчас составляет 0,5%.

«По методичке снятий ограничений мы вышли на третий уровень, когда ограничения практически все уже снимаются», — добавил Щербатов.

Глава региона Андрей Травников на оперативном совещании, в свою очередь, распорядился подготовить рекомендации по открытию детских лагерей.

«Есть группа организаций и учреждений, деятельность которых на данный момент полностью прекращена – это детские лагеря круглогодичного действия. Мы договаривались, что если по завершению новогодних праздников у нас эпидситуация не ухудшится, то будем готовить решения по возобновлению работы таких лагерей, в том числе нашего регионального центра «Альтаир»», — подчеркнул Андрей Травников, добавив, что вопрос о возможном снятии всех ограничений будет решён на заседании оперативного штаба.

Напомним, что режим повышенной готовности в связи с пандемией в Новосибирской области продлён до марта 2021 года.