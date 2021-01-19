Судебные приставы арестуют имущество бывшего руководителя «Сибэлектротерма» Михаила Кузьмина

Обеспечительные меры приняты Арбитражным судом Новосибирской области по заявлению ООО «НВИ», одного из конкурсных кредиторов предприятия, в рамках дела о признании банкротом ОАО «Сибирский завод электротермического оборудования». Этот судебный акт подлежит немедленному исполнению.

Согласно решению суда от 28 декабря 2020 года и определению от 12 января 2021 года под арест попадает движимое и недвижимое имущество (включая денежные средства) на общую сумму субсидиарной ответственности лиц, причастных к банкротству ОАО «Сибэлектротерм», в 1,68 млрд рублей. Таким образом, на эту сумму приставам-исполнителям предстоит арестовать имущество физических лиц — бывших генеральных директоров ОАО «Сибэлектротерм» Евгения Белоусова и Михаила Кузьмина (сейчас занимает пост председателя Совета директоров ОАО «СКБ Сибэлектротерм»), бывшего исполнительного директора завода Ирины Солодовой, Петра Чертулина (учредитель и гендиректор компаний, связанных с ОАО «Сибэлектротерм»), а также юридических лиц — ООО ГК «Сибирская машиностроительная компания», ООО Торговый Дом «Сибмаш», ООО «Сибэлектротерм», ООО ИП «Кировский», ООО «УниверсалСтройИнвест», ООО «Гормаш», ООО ПК «Металлокомплект-КЯ», ООО «Бухгалтер», ООО СКБ «Сибэлектротерм».

В отношении АО СКБ «Сибэлектротерм», контролируемого Михаилом Кузьминым, наложен арест на все недвижимое имущество.

Физлица, в отношении которых приняты обеспечительные меры, смогут пользоваться денежными средствами только в размере установленной̆ величины прожиточного минимума на самого гражданина-ответчика и лиц, находящихся на его иждивении.

Напомним, в мае Арбитражный суд Новосибирской области объединил в одно производство иски конкурсного управляющего ОАО «Сибэлектротерм» Сергея Лебедева и конкурсного кредитора ООО «Инвест Плюс», заявивших о субсидиарной ответственности Утиралова и Белоусова,а также Кузьмина и Солодовой.

К участию в деле привлекли ООО «НВИ»в статусе созаявителя, который дополнил основания для привлечения к субсидиарной ответственности Михаила Кузьмина.

«Фактически Михаил Кузьмин, являясь контролирующим лицом ОАО «Сибэлектротерм», создал на базе ОАО «СКБ Сибэлектротерм» прямого конкурента Должнику. При своем увольнении с поста генерального директора ОАО «Сибэлектротерм», достоверно зная о финансовом состоянии Должника, перевел крупных заказчиков Должника на ОАО «СКБ Сибэлектротерм», — указывается в заявлении, поданном в арбитраж. В числе заказчиков истцы называют ГУП «ЛПЗ», ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма», ОАО «Сиблитмаш», ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат».

ООО «НВИ» приводит эти факты в своем заявлении (есть в распоряжении редакции), ссылаясь на данные по выручке от реализации продукции ОАО «Сибэлектротерм» из документа «Основные экономические показатели ОАО «Сибэлектротерм» за 2010-2016 гг. (в ценах 2019 г.)», ранее представленного в суд самим Кузьминым.

«В период своей деятельности на посту генерального директора Должника Михаил Кузьмин заключил сделки, которые привели к увеличению задолженности Должника перед аффилированными с Михаилом Кузьминым лицами, а также к переносу прибыли в контролируемую им организацию – ООО «СЭТ-АСК».

Исходя из данных выписки по расчетному счету ОАО «Сибэлектротерм» последнее перечисляло ООО «СЭТ-АСК» существенные денежные средства за комплектующие по своим заказам», — указывается в заявлении.

В судебном заявлении ООО «НВИ» не просит применить обеспечительные меры к Олегу Утиралову, поскольку в отношении него введена процедура банкротства.