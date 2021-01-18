На оперативном совещании, которое прошло в понедельник, 18 января в правительстве Новосибирской области, была названа дата возвращения студентовк очному обучению в вузах.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук назвал дату выхода студентов на очное обучение, дистанционное продлится до 6 февраля.

«Сейчас начинаем мониторить ситуацию по загрузке всех образовательных учреждений и организаций, то же самое касается и учреждений среднего и профессионального образования», — отметил Федорчук.

Министр уточнил, что учащиеся вузов смогут вернуться к очному обучению с 8 февраля.

«По заболеваемости коронавирусной инфекцией на текущий момент по учреждениям среднего профессионального образования – на больничном находятся 12 сотрудников и 10 студентов, в вузах 102 — 34 преподавателя и 68 студентов», — подчеркнул Федорчук, добавив, что на этой неделе начнется вакцинация педагогов.

Уже сейчас вакцинировано 623 человека во всех типах образовательных учреждений.

Напомним, что новосибирские школьники вернулись к очному обучению с 11 декабря. С сегодняшнего дня, 18 января ученики вернулись к занятиям в школах после длинных, трёхнедельных каникул.