В мэрии Новосибирска сообщили о резком сокращении бюджетного дефицита

Дефицит бюджета Новосибирска по итогам 2020 года составил 480,3 миллиона рублей, что почти вчетверо меньше, чем годом ранее и в два с половиной раза — чем предполагалось. Об этом сообщила пресс-служба мэрии в понедельник.

Как отмечают в ведомстве, дефицит бюджета Новосибирска уменьшился благодаря сокращению расходов и росту собственных доходов.

«То есть, финансовые службы города выполнили задачу по поступлению в бюджет города налоговых и неналоговых платежей (аренда земли, продажа и аренда имущества) в полном объёме и сокращению бюджетного дефицита, несмотря на спад экономики и расходы, связанные с пандемией COVID-19», — уточнили в муниципалитете.

С учётом безвозмездных поступлений доходы городской казны за 2020 год исполнены на 99,1%, а расходы – на 97,7%. По словам мэра Анатолия Локтя, это самый высокий показатель с 2014 года.

Бюджет Новосибирска в 2020 году составил более 51 млрд руб., собственные доходы — более 25 млрд руб., они исполнены на 100%. При этом, по словам мэра, в числе приоритетных мер по поддержанию городского бюджета остаётся увеличение доходной части.

Ранее сообщалось о том, что новосибирские депутаты приняли бюджет города на 2021 год, он утверждён с дефицитом 800 млн руб.