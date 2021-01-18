Использовать каждую минуту с максимальной пользой — одна из главных идей последнего десятилетия. Гаджеты нового поколения, развитие соцсетей, переход бизнеса в онлайн не сделали жизнь легче, как ожидалось. Они уплотнили наш рабочий график и предъявили выпускаемому продукту новые стандарты качества. На достижение этих вершин нужно дополнительное время. Постоянно.

«Я всё». Случай из практики

Наташа, 39 лет, ушла из найма, начала работать на себя. Параллельно вступила в несколько профессиональных сообществ, где заняла активную позицию. Через 2 года поняла, что планы не достигнуты, всё идёт медленно, доходы не вышли на нужный уровень. Решила пройти курс тайм-менеджмента. Составила план и успела почти всё. На следующий день чувствовала себя грузчиком, отработавшим 3 смены на разгрузке арбузов, и даже не села за работу. Это вызвало сильное чувство вины, всё стало только хуже. Что случилось?

Ускориться и выжить

От бодипозитива к усиленным тренировкам нужно переходить постепенно. Иначе организм воспримет это как угрозу, и в ближайший год вы не сможете думать о бёрпи. Это справедливо и для других видов деятельности, где нужно проявлять больше активности и работать на результат. Соблюдать тайм-менеджмент зачастую значит делать больше. Прежде чем переходить к полной загрузке, подумайте, как может выглядеть лайт-режим вашего графика. В тайм-менеджменте есть такое понятие, как пожиратели времени. Это те занятия, которые не приносят практической пользы. Посмотрите, сколько времени уходит на эти бесполезные занятия, и не заполняйте его работой целиком. Возможно, эти перерывы на нужны для отдыха, перезагрузки. И оставьте часть этого времени именно на отдых. Кстати, просмотр соцсетей, чтение новостных лент и мини-игры — это нагрузка и дополнительный плюс к усталости.

Где награда

Чтобы уговорить себя работать больше, нужно понимать, что будет наградой. Настоящей, желаемой, своей. Тысячи лет эволюции превратили нашу психику в экономиста, который выдаёт энергию лишь на то, что нужно для выживания на привычном уровне. Изменения – это шаг в неизвестное, а значит, небезопасное. То, ради чего весь этот самоконтроль, должно быть по-настоящему ценным. И здесь всё неоднозначно. Для кого-то ценность – быть хорошим для начальника. Как награда это не годится. Истинное желание в этом случае не получить что-то в планируемом будущем, а регулярно слышать похвалу. Если этого не случится, человек будет выкладываться на 100% и чувствовать себя ещё более бесполезным, чем раньше. Награда должна быть реалистичной и соизмеримой с затратами.

Несопротивление среды

Меняясь сами, мы меняем всё вокруг. Не мир, конечно, но жизнь своих близких точно. Уделяя больше времени работе, мы экономим на них. А это прямая дорога к конфликтам, в том числе с использованием запрещённых приёмов. Вместо открытого разговора или криков наши дети/партнёры могут выбрать обесценивание вашей работы, болезнь или нарушение правил. Это называется сопротивление среды. Коллективная защита, направленная на сохранение ситуации в прежнем, привычном и психически безопасном виде. Чтобы получить поддержку, планы на будущее лучше обсудить с родными заранее.

Конфликт внутренних интересов

Если ваша работа связана со строгой отчётностью и планами, тайм-менеджмент необходим и эффективен. Зато творческая работа страдает в условиях тотальной проверки. Возможно, вы замечали, что во время мечтаний, фантазирования, поиска подходящего слова время летит незаметно. В этом процессе задействована иррациональная часть нашей психики, времени для неё не существует. Попробуйте ввести строгий учёт, и креатив очень быстро становится плагиатом. Но даже у творческой работы должен быть дедлайн. Иначе текст можно писать до бесконечности. В данном случае тайм-менеджмент может выглядеть как часы, отведённые для генерации идей. Не обязательно писать. Вы можете сидеть и смотреть в одну точку на стене. Но если вы так проведёте 4 дня, а на 5-й напишите концепции, это того стоит.

Карантин

В этом году несовершенство классического тайм-менеджмента почувствовали все. . В начале пандемии страх, связанный с вероятностью заболеть, шёл в одном флаконе с ощущением собственной бесполезности, неэффективности. Карантин переместил всех из офисов в онлайн. Но оказалось, что писать отчёты, лёжа в кровати, не так уж удобно. Сложнее всего перестроить рабочий день было семьям с маленькими детьми, которым сложно объяснить, почему мама не может сейчас обсуждать приключения Фиксиков и варить компот как в садике именно в этот момент. Ситуацию спасали мультики, но это вызывало ещё больший стресс и чувство вины, так как не укладывалось в стандарт качества достаточно хорошего родителя. Производительность стала ниже обычного, а дорога к выгоранию короче. Чему это нас научило? Для тайм-менеджмента должны быть созданы условия, выделены время и место. Если в одной и той же точке интересы двух людей не совпадают, нужно проговорить эту ситуацию и решить, какому алгоритму следовать в следующий похожий раз.

Прощай перфекционизм

В самом начале тайм-менеджмент выглядит как дамоклов меч над шеей неофита. До целей далеко, а говорить от усталости не можешь уже сейчас. Но есть один подарок, который получаешь на старте. Не нужно быть идеальным. Написать текст за один час гораздо важнее, чем написать гениальный текст. Чтобы успевать, нужно выполнять схожие задачи за одинаковый объём времени. Кроме того, перфекционизм можно принести в жертву без вреда для здоровья и отношений (в отличии от времени на прогулку с ребёнком или здоровый обед). А качество работы станет лучше со временем.

Идём дальше

Анализируя ситуацию, Наташа из рассмотренного выше примера поняла, что нужно изменить приоритеты. На первый план вышла работа, которая может принести доход сейчас или в будущем. Сотрудничество с профсообществами она решила сохранить, но в меньшем объёме. Это избавит её от чувства неловкости и напряжения, которые отнимают много сил. Также она позволила себе использовать в соцсетях заимствованные тексты и цитаты, отдавая предпочтение количеству публикаций, а не качеству. Она начала чувствовать себя увереннее, и за последний месяц у неё появилось несколько новых клиентов.