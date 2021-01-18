В Новосибирском отделении Сбербанка назначили нового управляющего

Новым управляющим Новосибирским отделением ПАО «Сбербанк» назначен руководитель кемеровского филиала компании Николай Шилов. Он сменил на своём посту Игоря Безматерных, который перешёл на работу в центральный офис в Москве после новогодних праздников.

О кадровых изменениях сообщила пресс-служба организации 18 января.

Николай Шилов работает в «Сбербанке» 12 лет. До своего последнего назначения он занимал должность управляющего Кемеровским отделением.

Специалист награждён медалями региона «За бизнес во имя созидания» (2016 год) и «За служением Кузбассу» (2020 год). В 2018 году Николай Шилов успешно завершил обучение в London Business School по программе для топ-менеджеров Сбербанка, а в 2019 году стал победителем федерального конкурса «Лидеры России».

По словам председателя Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Татьяны Галкиной, ранее управлявшей кемеровским отделением организации, под руководством Шилова реализованы значимые для региона проекты.

«Сбер стал надежным партером правительства Кузбасса, а Кемеровское отделение в 2020 году являлось лидером по развитию экосистемы – внедрена Карта жителя с расширенным функционалом для льготных категорий граждан, запущены сервисы телемедицины. Я уверена, что полученный опыт поможет достичь высоких результатов, и желаю ему удачи на новом месте», — цитирует Татьяну Галкину пресс-служба компании.

Ранее «Континент Сибирь» отмечал, что новым управляющим Новосибирским отделением Сбербанка станет Николай Шилов, сообщив об уходе с этой должности Игоря Безматерных.