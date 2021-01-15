Новосибирский православный активист подал в суд на московских атеистов за публикации четырёхлетней давности

В Октябрьский районный суд Новосибирска поступило исковое заявление от новосибирского православного активиста Юрия Задои. Его ответчики — руководители двух атеистических сайтов и Регионального общественного фонда «Здравомыслие».

Сам новосибирский активист Юрий Задоя пока воздержался от комментариев по этому делу. «Разбирательство судебное закрытое, пока на стадии предварительного заседания. Отложено на начало февраля», — сказал «Континенту Сибирь» Юрий Задоя.

Один из ответчиков, главный редактор сайта «Клуб Здравомыслие» Иван Кондратьев пояснил «КС», что узнал об иске, когда ему по почте пришла повестка явиться 13 января 2021 года на заседание в Новосибирск, хотя сам он проживает в Москве.

Он добавил, что причина подачи иска – в публикациях на сайте «Здравомыслие» 2015-2016 годов, где была информация о причастности Юрия Задоя к отмене концертов и спектаклей, а также о смерти сына Задои.

«До этого Юрий Задоя писал письма в Роскомнадзор о нарушении закона о персональных данных в материалах на сайте «Здравомыслие», но по этим публикациям срок давности давно уже вышел», — уточнил Кондратьев.

В заявлении Кондратьева о разбирательстве дела в отсутствие ответчика и прекращении дела за истечением срока исковой давности говорится, что в 2019 и 2020 годах Управление Роскомнадзора по СФО по заявлениям истца – Юрия Задоя о нарушении закона о персональных данных, направляло в его адрес письма с указанием ссылок на материалы, размещенные на сайте zdravomyslie.info. Материалы по указанным ссылкам были сняты с опубликования, о чем Управление Роскомнадзора по СФО было своевременно проинформировано.

«Фактически в материалах и ссылках на публикации в СМИ описывались реальные события, имевшие отображение в СМИ, эти события не были придуманными или порочащими честь, достоинство либо деловую репутацию истца, то есть деяниями, предусмотренными ст. 152 ГК РФ», — говорится в заявлении Кондратьева.

К тому же, главред отметил, что в настоящее время сайт «Здравомыслие» зарегистрирован как СМИ «Клуб Здравомыслие», в форме сетевого издания и не имеет отношения к текущей деятельности НКО «Фонд Здравомыслие».

Напомним, что новосибирский православный активист Юрий Задоя известен как общественник, который пытался неоднократно отменить оперу «Тангейзер» в театре оперы и балета, концерты Сергея Шнурова и ежегодную в Новосибирске первомайскую Монстрацию.