В Новосибирске сменился генеральный консул Узбекистана

Новым генеральным консулом Республики Узбекистан в Новосибирске назначен Тимур Рахманов. Он сменит на своём посту Юсупа Кабулжанова, который работал в городе с 2018 года.

Последний дипломатический приём в статусе генерального консула Юсуп Кабулжанов провёл 14 января.

Как рассказал Юсуп Кабулжанов «Континенту Сибирь», за четыре года его работы консульство наладило связь со всеми регионами СФО, в том числе и с теми, с которыми представительство ранее не взаимодействовало. Одним из главных достижений ведомства за период своей деятельности консул назвал вручение сибирским врачам государственной награды правительства Узбекистана, которое состоялось в августе. Медики получили её за активное взаимодействие с государством.

По словам дипломата, это первый в истории случай, когда сибирские врачи получили награду другого государства.

Правительственную награду Республики Узбекистан «Мехр-Саховат» получили доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России, специалист Новосибирского НИИТО Валерий Прохоренко, директор ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России Александр Чернявский и главный врач Новосибирской областной больницы Анатолий Юданов.

Новый же консул приступит к своим обязанностям уже на следующей неделе. Тимур Рахманов ранее представлял интересы Узбекистана в европейских странах — Испании, Италии и Польше.

В консульский округ генерального консульства Республики Узбекистан в Новосибирске входят Сибирский, Уральский и Дальневосточный федеральные округа.

Напомним, в декабре был также назначен новый генконсул ФРГ в Новосибирске.