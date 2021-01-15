Суд в Томске рассмотрит спор Новокузнецкого и Новосибирского хладокомбинатов за бренд мороженого

Затяжной судебный процесс между хладокомбинатами из Новокузнецка (холдинг «НК-Групп») и Новосибирска («Новосибхолод») выходит на новый виток. Причина спора — борьба за узнаваемый бренд «Золотая серия». Кузбасская компания, ранее владевшая торговой маркой и выпускавшая под брендом «Золотая серия» продукцию более десяти лет, намерена в Седьмом арбитражном апелляционном суде в Томске доказать права на товарный знак. Заседание назначено на 19 января.

Предыдущая судебная инстанция — Новосибирский арбитраж — встала на сторону Новосибирского хладокомбината и обязала «НК-Групп» выплатить в его пользу более 7 млн рублей, хотя обычно сумма компенсаций в подобных делах не превышает нескольких сотен тысяч рублей.

В кузбасской компании (на рынке известна как «Снежный городок», — «Континент Сибирь»), входящей в пятерку крупнейших производителе мороженого в России, считают, что конкурент из Новосибирска воспользовался обстоятельствами и на спорных основаниях завладел брендом «Золотая серия». По словам ведущего юристконсульта «НК-Групп» Карины Шмелевой, товарный знак «Золотая серия» был приобретен Новокузнецким комбинатом официально у другого формального правообладателя в 2003 году. Срок действия товарного знака был установлен до ноября 2006 года. Полагая, что заявку о продлении срока действия товарного знака должен подать первый правообладатель, холдинг с заявкой не обратился. Когда же это было сделано, в компании узнали, что право на товарный знак «Золотая серия» уже зарегистрировано на ОАО «Новосибирский хладокомбинат».

Судебный процесс идет с 2016 года. Изначально «Новосибхолод» запретил «НК-Групп» использовать товарный знак. Позже, в 2018 году, Новосибирский хладокомбинат уже потребовал за незаконное использование товарного знака компенсацию.

«Новосибирский арбитражный суд взыскал с Новокузнецкого хладокомбината в пользу «Новосибхолода» в общей сложности 7,2 млн рублей. Это крайне большая сумма для подобных дел, обычно размер компенсации не превышает 200 тыс. рублей. Кроме того, нам кажется несколько странным, что все дела, в том числе те, в которых мы выступали истцами, попадали к одному судье Хорошуле Л. Н. В 2020 году мы обратились с иском, в котором просили признать недействительным договор, на основании которого Новосибирский хладокомбинат получил права на этот товарный знак. И нам снова суд по первой инстанции отказал, теперь апелляция будет в Томске, заседание назначено на 19 января», — рассказала ведущий юристконсульт холдинга «НК-Групп» Карина Шмелева.

Она отмечает, что в «НК-Групп» уверены, что новосибирскому предприятию было известно, что Новокузнецкий хладокомбинат уже давно рекламирует мороженое «Золотая серия», а в бренд вложены значительные средства и ресурсы.

«Золотая серия» была флагманской линейкой «НК-Групп» более 10 лет. На продукцию под этой торговой маркой приходилось до 50% в общем объеме производства. Мороженое под этой торговой маркой получало награды на престижных выставках.