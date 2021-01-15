ОНФ требует от новосибирских золотодобытчиков восстановить экологию на Алтае

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Алтайском крае обратились в прокуратуру, потребовав, чтобы бизнесмены восстановили долину реки Ануй, разрушенную в результате добычи золота, проводившейся «с грубыми нарушениями закона».

Представители алтайского краевого отделения ОНФ обратились в прокуратуру с требованием заставить судебных приставов исполнить решение суда, по которому золотодобывающая компания «Ануй» должна восстановить долину реки Ануй в Солонешенском районе, рекультивировав землю. Со старателями активисты борются уже третий год.

Летом 2019 года Центральный районный суд Барнаула удовлетворил иск иску Алтайской краевой общественной организации «Экологический актив» к ООО «Ануй». Процесс инициировал модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Алтайском крае Алексей Грибков. Истцы настаивали, чтобы бизнесмены прекратили добывать золото в долине реки и восстановили экологию, в том числе проведя «техническую и биологическую рекультивацию нарушенных лесных участков путем искусственного лесовосстановления». По словам истцов, золотодобытчики работали с многочисленными нарушениями закона, которые привели к сокращению численности растений, занесенных в Красную книгу РФ.

Суд с мнением истцов согласился, частично удовлетворив их требования. ООО «Ануй» запретили добывать золото в долине реки и обязали восстановить лесные участки. Однако, как сообщили в краевом отделении ОНФ, коммерсанты до сих пор не выполнили требования суда и не приступили к рекультивации земель.

«Фронтовики» обратились за помощью к судебным приставам, однако в ведомстве помочь не смогли, поскольку «незаконная золотодобыча осуществлялась не в том административном районе, где зарегистрировано предприятие-нарушитель». В итоге представители ОНФ пожаловались на приставов в прокуратуру.

ООО «Ануй» зарегистрировано в Барнауле, согласно ЕГРЮЛ, единственным учредителем компании и ее гендиректором долгое время являлся известный новосибирский бизнесмен, банкир Александр Лубенец. В прошлом году он ушел с поста гендиректора и вышел из состава учредителей. Сейчас в числе учредителей ООО «Ануй» значится Роман Лубенец. Сам Александр Лубенец, комментируя ранее алтайским СМИ конфликт с эко-активистами, называл его «организованным шантажом определенной группы людей».