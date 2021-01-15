Со следующей недели в России начнется массовая вакцинация от коронавируса. Такую задачу поставил президент РФ на совещании с правительством 13 января. Прививать россиян будут отечественной разработкой «Спутник V». Однако вопросы к эффективности вакцины до сих пор сохраняются.

Так, кандидат медицинских наук, врач-диетолог и депутат Законодательного собрания Новосибирской области от КПРФ Яков Новоселов усомнился в эффективности вакцины. По словам депутата, он не смог найти информации о том, что в какой-либо из стран провели третий этап испытаний вакцин.

– Третий этап – это массовые испытания. В свое время у нас была разработана вакцина от ВИЧ-инфекции. Первые два этапа исследований показали, что она грандиозна и эффективна, а третий — что эффективность ее, на самом деле, равна нулю. Может третий этап и был проведен, но я нигде не могу найти информацию о том, что какая-либо страна это сделала. Ни Россия, ни США, ни какое-либо другое государство. А он самый важный, – цитирует Новоселова сайт kprfnsk.ru.

По словам депутата, если вакцина все-таки эффективна и дает стойкий иммунитет от коронавируса, то, безусловно, это уменьшит количество заразившихся и тяжелых случаев протекания болезни. Сам Яков Новоселов депутат пока не готов ставить прививку, потому что еще осенью переболел коронавирусом. «Я не могу найти данные о том, как действует вакцина на уже переболевших коронавирусом. Поэтому опасаюсь за свое здоровье после прививки. Пока буду ждать информацию об этом и только потом принимать решение», – отметил депутат.

Между тем, один из сценариев развития ситуации с пандемией коронавируса, разработанных Всемирной организацией здравоохранения, предполагает, что в 2021 году пандемия коронавируса приобретет более опасные для человечества формы. В «группе риска» находится Северное полушарие.